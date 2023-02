Emma Mackey, una delle protagoniste di Sex Education ha dichiarato che è in procinto di lasciare lo show targato Netflix. Nel 2023 i fan aspettano di guardare il quarto capitolo del teen drama, ovvero anche l’ultimo in cui compare il personaggio di Maeve. “Non ci sarò nella quinta stagione di Sex Education”, ha infatti ammesso l’attrice.

Nella serie tv che tratta in modo witty e divertente gli aspetti della vita sessuale tra adolescenti, Emma Mckay veste, infatti, i panni di Maeve, uno tra i personaggi più amati della serie. Si presenta come una bad girl, dal look e dall’atteggiamento un po’ punk e irreverente, a volte maleducato. Ma presto si scopre che la ragazza ha un cuore d’oro e una storia familiare molto difficile, segnata dalla povertà, dalla tossicodipendenza della madre e dall’assenza del padre.

Intelligentissima, una smart ass per intenderci, Maeve è appassionata di letteratura e, infondo, ci tiene molto al suo rendimento scolastico. Dalla prima stagione si innamora di Otis, interpretato da Asa Butterfield, e la loro storia d’amore arriva a coinvolgere anche la più cinica delle persone.

Sex Education dirà però addio a questo personaggio incredibile. Dopo aver vinto il BAFTA Award, domenica 19 febbraio 2023 come rising star, Emma Mackey ha rivelato la sua decisione di lasciare lo show: “La quinta stagione? No, non credo che ci sarò, ho salutato Maeve”, sono state le parole dell’attrice mentre rispondeva alle domande dei giornalisti e confermava la fine delle riprese della quarta stagione. Anche in questa la sua apparizione è ridotta: “Sarò presente in modo sporadico. Ci sono molti altri personaggi e non sarò coinvolta nella storia in modo consistente”.