Milena Miconi parla delle figlie: "Oggi non ci si innamora più del sesso"

Milena Miconi, di ritorno da una vacanza in Repubblica Dominicana con la sua famiglia, ha rilasciato un’esclusiva intervista al settimanale Chi. L’attrice, che ha più volte raccontato di avere un rapporto trasparente con le due figlie, torna ora su questo argomento, rivelando alcuni dettagli inediti.

Stavolta, l’attrice sceglie di parlare del sesso e della fluidità, argomenti sui quali, come è fiera di raccontare, le sue figlie si sentono libere di esprimersi con lei.

Non la vivo affatto male, anzi. Mi sono ritrovata spesso a parlarne con le mie ragazze e con i loro amici. Oggi non ci si innamora più del sesso, ma della persona, dell’emozione. Anche una delle mie figlie l’ho vista legarsi sia al mondo maschile sia a quello femminile. Finalmente non si guarda più chi e cosa sei, ma quello che trasmetti e questo l’ho imparato grazie a loro.