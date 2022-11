Alessandra Celentano è entrata nel cuore del pubblico Tv grazie alla sua esperienza da insegnante di danza ad Amici, dove è approdata vent’anni fa. Chu segue il talent show sa bene quanto lei sia rigorosa con i suoi allievi, che non esita a riprendere quando commettono un errore o nelle occasioni in cui loro non sono ligi quando devono prendere parte alle lezioni. L’ex ballerina è però sempre stata riservatissima sulla sua vita privata, di cui ha parlato solo in pochissime occasioni. Recentemente lei ha fatto un’eccezione in occasione della sua presenza a Belve, trasmissione Rai condotta da Francesca Fagnani, dove si è lasciata andare a una confessione inaspettata: non fa sesso da tredici anni.

“Non è una scelta… io non mi sono mai accontentata, figurarsi se mi accontento a 56 anni! Sono molto difficile, sia dal punto di vista fisico sia della personalità, sono stata abituata bene e sono anche troppo seria” – queste erano state le sue parole.

Si tratta quindi di una scelta consapevole, che lei ha fatto perché ha gusti “difficili”, che non la portano a lasciarsi andare facilmente con un uomo. Alcuni utenti, però, sono arrivati addirittura a prenderla in giro per il suo modo di agire: c’è stato chi ritiene che lei sia “così acida perché non fa sesso da tanto tempo“.

Di fronte a queste prese di posizione tutt’altro che leggere Alessandra Celentano non ha esitato a rispondere alle frecciatine di molte persone: “Lo trovo di una pochezza infinita” – ha detto in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Da parte sua non c’è però stato alcun pentimento per avere fatto una rivelazione così importante sulla sua vita intima: “Se mi sono pentita di questa confessione? Molta gente non ha il coraggio di dire certe cose, io me ne frego” – ha concluso.