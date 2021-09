Vasco Rossi è pronto per il grande ritorno. A sette anni di distanza da Sono innocente, il rocker più famoso e amato d’Italia si appresta a lanciare il nuovo album di inediti il 12 novembre 2021, confermando anche le date del tour che nel corso del prossimo anno lo porterà in giro per l’Italia per accompagnare il disco Siamo Qui.

Dopo aver disseminato una lunga serie di indizi nel corso degli ultimi mesi, i fan del Blasco sono tornati a sperare sull’arrivo di news, grazie ad un messaggio che il cantautore ha condiviso sui suoi profili social ufficiali: “Siamo qui. Pieni di guai. Queste sono le prime due frasi della prossima canzone…E i guai NON sono quelli del COVID…Stay tuned”.

Come ha spiegato il cantante, si tratta di un album composto da dieci inediti incluso Una canzone d’amore buttata via uscito in anteprima il 1° gennaio scorso. L’artista di Zocca non ha ancora comunicato la tracklist ufficiale del nuovo album, ma i preordini del disco sono già partiti e le edizioni di Siamo Qui in arrivo sono molte, inclusa una in esclusiva per Amazon.

La più ricercata dai fan, al momento, è la versione LP, che include il GATEFOLD con due LP in vinile colorato, buste singole personalizzate, confezione numerata in tiratura di tremila pezzi e l’autografo di Vasco Rossi. Per i più appassionati, inoltre, è già in preordine la versione superdelux, in tiratura numerata e limitata di duemila copie. Il box contiene il CD, il doppio LP nero, due 45 giri di cui uno con il nuovo singolo e la sua versione strumentale sul lato B, mentre l’altro conterrà esclusive versioni acustiche di due brani dell’album, un book fotografico esclusivo, cappellino ricamato col logo del titolo e t-shirt esclusiva (Taglia unica L).

Il disco di inediti anticipa il Vasco Live 2022 in partenza in primavera. Prima tappa del tour sarà Trento, dove il rocker si esibirà il 20 maggio. Seguiranno poi Milano, Imola, Firenze e Roma.