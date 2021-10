È in arrivo il nuovo singolo di Vasco Rossi Siamo qui, fuori dappertutto online, in radio e negli store fisici, da venerdì 15 ottobre 2021. Il brano inoltre è il title track che ha dato il via all’omonimo album del rocker, che sarà pubblicato il 12.11.21, una data palindroma e per il cantante anche molto scaramantica.

Sul suo account Instagram, l’artista ha pubblicato un piccolo making off riguardo al video ufficiale del nuovo brano che ha come protagonista l’attrice Alice Pagani. La clip, diretta da Pepsy Romanoff, è stata girata in Puglia durante l’estate 2021, nella località Spinazzola nelle Murge.

Il cantante ha anticipato ai suoi follower anche qualche strofa del pezzo, che si sente risuonare nel sottofondo dei suoi post: “Siamo qui Pieni di guai A nascondere quello che sei Dentro quello che hai Ma com’è Ma cos’è Ma dov’è”. Il significato del testo parla della condizione umana, che ormai confonde l’essere con l’avere e, come ha detto lo stesso autore in conferenza stampa, vali solo se sei utile. Se non sei utile vieni emarginato e allontanato.

Una speciale versione acustica della canzone è inclusa nel doppio LP e nel box super deluxe, due delle nove differenti confezioni disponibili, oltre alle edizioni in vinile, numerate, autografate e con o senza 45 giri incluso. La copertina del disco, svelata da Vasco sempre sui social, insieme al titolo e alla data di uscita, è un primo piano del rocker sdraiato sull’asfalto di una strada provinciale, con il cielo azzurro sullo sfondo e un panorama che profuma di campagna.

Siamo qui arriva dopo sette anni di attesa dall’ultimo disco di inediti di Vasco, Sono innocente e a meno di anno dal brano Una canzone d’amore buttata via. Ad accompagnare l’uscita dell’album ci sarà anche un nuovo tour, al via a maggio 2022. Intanto il giorno di debutto del singolo Rossi è ospite di Radio Italia solomusicaitaliana in diretta dal Reward Music Place con Mauro Marino e Manola Moslehi.