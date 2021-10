Ottobre 2021 si sta rivelando un mese ricchissimo di nuove proposte musicali. In questa settimana che va da lunedì 11 a domenica 17, sono tanti i singoli e gli album italiani e internazionali in uscita nei vari store, fisici e online. Dall’atteso singolo di Vasco Rossi a quelli di Sfera e Basta, passando per il brano di Adele e i nuovi dischi dei Coldplay, Norah Jones e Santana. Ma non solo. Ecco qui un elenco dettagliato di tutte le novità discografiche da non perdere.

SINGOLI

Vasco Rossi. Siamo Qui

Si intitola Siamo Qui il nuovo singolo del rocker, in uscita il 15 ottobre su tutte le piattaforme disponibili. Il brano è anche il title track dell’omonimo album che arriverà il 12.11.21, una data palindroma tanto cara al cantante scaramantico di Zocca. Una speciale versione acustica della canzone è inclusa nel doppio LP e nel box super deluxe, due delle nove differenti confezioni disponibili, oltre alle edizioni in vinile, numerate, autografate e con o senza 45 giri incluso.

Ultimo. Niente

Niente, è il nuovo singolo dell’artista, anticipazione del suo progetto discografico, Solo, in uscita il 22 ottobre 2021. Un brano tagliente, in cui il cantante esprime tutte le sue emozioni. Parla della fine tormentata di una lunga storia d’amore, raccontando di un sentimento che si affievolisce fino a svanire. Questo pezzo segna il ritorno di Ultimo a due anni e mezzo dall’album precedente. È già disponibile il preorder di CD e doppio LP bianco, oltre alle speciali versioni box doppie Deluxe, contenenti anche 17 tavole illustrate.

Adele. Easy on me

Anche il nuovo singolo della star internazionale vincitrice di 15 Grammy Awards, esce il 15 ottobre 2021. Easy on me, anticipa 30, l’attesissimo nuovo album di inediti in uscita il 19 novembre. Il disco, da oggi in pre-order sarà disponibile in versione CD, doppio vinile (nero e clear), doppio vinile bianco, e in digitale. Questo lavoro segue la pubblicazione di 25, il terzo album della cantante uscito a novembre 2015, ed è stato prodotto dall’artista insieme ai suoi storici collaboratori Greg Kurstin, Max Martin, Shellback e Tobias Jesso Jr, e dai nuovi Inflo e Ludwig Göransson.

Sfera Ebbasta. Triste e Uhlala

Doppia uscita invece per il rapper, che con questi due singoli va ad arricchire la tracklist dell’ultimo album Famoso. Il brano Uhlala racconta gli anni dell’adolescenza in periferia e quelli del successo, quando fan, lusso sfrenato e cifre con molti zeri sul conto sono una regola. Triste, invece, fa parte del progetto internazionale di Sfera Ebbasta e vede la collaborazione con l’artista colombiano Feid.

Gianluca Grignani. I bei momenti

Il cantautore torna con un lavoro a cui si è dedicato in modo particolare curandone ogni minimo dettaglio. Il testo del singolo mette in musica le tematiche dei nostri giorni, facendo emergere riflessioni profonde. Grignani, riprende qui anche i suoni del suo celebre album La fabbrica di plastica e ha mescolato il blues al rock, riuscendo così ad esprimere molteplici stati d’animo.

Stranomaé. Santé

Dopo oltre di cinque anni di assenza dalla scene, il musicista belga ha pubblicato un nuovo singolo intitolato Santé. Il brano si presenta come “un tributo alla working class, un brindisi a tutte le persone che non vengono mai festeggiate”. Il video, stando a quanto ha scritto l’artista su Instagram potrebbe uscire venerdì 15 ottobre 2021. Il suo particolare sound, fatto di un mix tra la musica francese, l’elettronica, l’hip hop e il pop gli ha fatto avere un grande successo anche in Italia.

ALBUM

Coldplay. Music Of The Spheres

L’uscita del nuovo album della band, prevista per sabato 16 ottobre, è stata annunciata su Instagram con una nota scritta a mano. Nelle canzoni del disco, oltre ai BTS e a Selena Gomez, troviamo anche tutti i figli dei membri del gruppo, John Hopkins, musicista e compositore britannico, Stephen Fry, attore, sceneggiatore e scrittore, il duo americano R&B composto dalle gemelle Amber e Paris Strother, Jacob Collier, polistrumentista e produttore britannico e l’italiano Davide Rossi. La tracklist dell’album è composta da 12 tracce, di cui 5 rappresentate da emoji.

Purple disco machine. Exotica

Dopo una serie di singoli di successo, come Fireworks e Dopamine, Purple Disco Machine esce con il suo nuovo album Exotica. Il disco, dal sapore più pop, del Dj tedesco arriva in un momento decisamente più fortunato per le discoteche e i locali notturni, che finalmente possono riaprire le loro porte.

Norah jones. I Dream of Christmas

La cantautrice e pianista, nove volte vincitrice di un Grammy, ha realizzato il suo primo album natalizio, una collezione di classici reinterpretati e cinque nuove canzoni inedite. I Dream of Christmas esce il 15 ottobre su Blue Note Records nei formati vinile, CD e download digitale.

Santana. Blessings and Miracles

Il nuovo album del chitarrista della Rock and Roll Hall of Fame esce venerdì 15 ottobre in tutto il mondo per BMG. Il singolo estratto dall’album si intitola Joy ed è un brano scritto con la collaborazione di Chris Stapleton, acclamato vincitore di un Grammy. Blessings and Miracles è forse uno dei dischi più ambiziosi di Santana e lo stesso titolo è parte della convinzione dell’artista che crede che tutti abbiano poteri celesti, luce, spirito e anima, i tre elementi presenti del lavoro.