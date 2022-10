Velma fa coming out nel nuovo film di Scooby-Doo

L’ultima clip del nuovo film di Scooby-Doo, disponibile a breve sulla piattaforma Hbo Max, rivela l’omosessualità di Velma, la ragazza che indossa dei vistosi occhiali e che da sempre porta un maglione arancione e una gonna rossa. In queste ore la notizia sta facendo molto scalpore sui social, nonostante i fan del franchise avessero pochi dubbi sul fatto che Velma Dinkley, questo il nome completo della ragazza, fosse omosessuale. Soltanto ora, però, è arrivata l’ufficialità.

Nella breve clip pubblicata nella giornata di ieri dai canali social di Hbo Max (al lavoro per il reboot di Gossip Girl), si può notare Velma restare incantata di fronte a Coco Diablo, la celebre costumista designer. Il personaggio di Scooby-Doo non riesce a nascondere il suo imbarazzo in presenza di Coco, finendo per arrossire all’improvviso. Anche gli occhiali, subito annebbiati, sono l’ennesima prova dell’interesse misto a imbarazzo provato da Velma Dinkley, o meglio un segnale inequivocabile del suo orientamento sessuale.

Il nuovo film del franchise Scooby-Doo intitolato Trick or Treat sarà disponibile sulla piattaforma Hbo Max a partire dal prossimo 16 ottobre. Come accennato nei due paragrafi precedenti, la cervellona Velma proverà un forte interesse nei confronti della costumista Coco Diablo. Dopo la visione della clip, gli addetti ai lavori hanno parlato di segreto di Pulcinella, confermando così come l’orientamento sessuale del personaggio Velma Dinkley fosse noto già da tempo.