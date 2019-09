Collane lunghe: modelli Chanel, Tiffany, Morellato e Pandora

Le collane lunghe sono un accessorio intramontabile che non può mancare nel guardaroba di chi sa come vestire con stile: i modelli Chanel, Tiffany, Morellato e Pandora più belli sono pezzi perfetti per chi ama puntare su un’elegante semplicità.

Abbinare una collana lunga non è difficile, sia in estate che in inverno: sta bene, infatti, con maglie girocollo, con dolcevita ma anche con profonde scollature a V.

Preziosissimi modelli in diamanti e oro bianco, accessori più facili da portare tutti i giorni perché in argento e zirconi, le immancabili perle e tanti simboli che le trasformano nel regalo perfetto per la partner, la mamma o le amiche del cuore. Le collane lunghe sono davvero per tutte le tasche e la redazione di DireDonna ha voluto selezionare quelle più belle, particolari, imperdibili firmate Chanel, Tiffany, Morellato e Pandora.

Collane lunghe Chanel

Collana in metallo, pasta di vetro e strass . Semplice, elegantissima e raffinata è la collana lunga in metallo, perle in pasta di vetro e strass che mescola oro, bianco perlato e cristallo. Très chic. Prezzo 1.450 euro. Collana plume de Chanel . La piuma, motivo iconico della prima collezione di gioielli creata da Mademoiselle Coco nel 1932, è protagonista di questa collana in stile sautoir. Il motivo è declinato in oro bianco a 18 carati con diamanti. Prezzo su richiesta.

Collana Camélia . Emblema di Gabrielle Chanel, più che un fiore la camelia è una fonte infinita di ispirazione nella moda. Il motivo “impression camélia” è in oro giallo a 18 carati con diamanti. Prezzo su richiesta.

Collana Baroque. La collezione Baroque, riflesso dell’ispirazione bizantina di Chanel, coniuga libertà creativa e gusto della dismisura. Questa collana in oro bianco a 18 carati accosta perle coltivate a diamanti. Prezzo su richiesta.

Collane lunghe Tiffany

Pendente Etched Heart and Arrow . Il pendente Etched Heart and Arrow della Collezione Return to Tiffany, con lunga catena in argento mixed bead, regala un’inaspettata variazione sul tema del classico ciondolo iconico del brand. Prezzo 380 euro.

Collana Wrap . Lunghissima (91,4 cm), la collana Wrap si rinnova nella declinazione in oro rosa. Parte della Collezione Tiffany City HardWear, che cattura lo spirito delle donne di New York, questa collana è raffinata e ribelle allo stesso. Prezzo 17.200 euro.

Collana Sprinkle. La lunga collana in oro con tre cabochon turchesi e quattro diamanti taglio brillante fa parte dell’originale Collezione Color, the Yard, disegnata da Elsa Peretti. Prezzo 5.950 euro.

Collane lunghe Morellato

Collana Michelle . Soli, lune, stelle fanno sognare lungo questa collana “iconic experience” del brand parte della collezione Michelle. In Argento 925‰ con zirconi. Prezzo 69 euro.

Collana Gemma . Un modello passe-partout, quello di questa collana extra lunga della collezione Gemma (75 cm) in una nuova tonalità. La catena in argento 925, infatti, è arricchita da cinque pietre fumé nella nuance del rosa nude, delicata e romantica. Una tonalità che valorizza la lucentezza delle pietre cat eye dal taglio cabochon. Prezzo 119 euro.

Collana Foglia. Acciaio e perle coltivate si sposano in questa collana Morellato parte della romantica e e sofisticata collazione Foglia. Prezzo 99 euro.

Collane lunghe Pandora