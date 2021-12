Quando si parla di look alternativi e particolareggiati Billie Eilish non la batte nessuno. La popstar internazionale adora cambiare outfit e punta tutto su contrasti e abbinamenti speciali. Insomma, non sorprende che, al timone dell’ultima puntata del popolare show americano Saturday Night Live, la cantante sia salita sul palco con un abito destinato a far discutere a lungo.

Del resto, Billie ha esordito così di fronte al suo pubblico: “Se non mi conoscete per la mia musica potreste conoscermi per i miei capelli o il mio abbigliamento. Questo è il motivo per il quale ho deciso di vestire come Miss Santa Claus pronta per andare a ballare. Ok, in verità, ho indossato questo vestito soltanto perché dopo lo show devo andare a sposarmi in un anime“. Insomma, l’ironia, alla cantante di Happier Than Ever non manca certamente.

Firmato Simone Rocha, il vestito è davvero molto natalizio. Nei toni del bianco e del rosso, è realizzato completamente in tulle e ha una gonna molto voluminosa, impreziosita da diversi ricami. Stesso discorso per il corpetto, ricco di volant e decorazioni preziose, le maniche a sbuffo, sono velate e rimandano ad un effetto molto principesco.

Degli scaldamuscoli bianchi molto fluffy accompagnano lo sguardo fino ai piedi, dove Billie Eilish indossa delle vertiginose scarpe platform rosso acceso. Orecchini natalizi e rossetto rosso completano il look. Il trucco, molto leggero, si sposa bene con l’incarnato della cantante, valorizzato ora dal suo nuovo colore di capelli, un castano cioccolato a cui Billie è approdata dopo il biondo platino dell’ultimo periodo. Che dire, un outfit unico e divertente, che non può che strappare un sorriso alla platea.