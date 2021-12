Nonostante siano ormai in molti a crederlo, la pandemia di Covid-19 non è finita e non si può abbassare la guardia. Nemmeno dopo aver ricevuto il vaccino. E Billie Eilish ne è la dimostrazione, come ha raccontato lei stessa ai microfoni della trasmissione radiofonica The Howard Stern show. La pop star, infatti, ha rivelato di essere stata contagiata dal virus nell’agosto 2021 e di aver sviluppato, purtroppo, la malattia in forma grave, nonostante fosse già stata vaccinata.

“Voglio essere chiara: è per via del vaccino che ora sto ok. Se non fossi stata vaccinata sarei potuta morire perché il mio era davvero un brutto caso. E quando dico che era brutto, voglio dire che mi sono sentita da schifo. Ma davvero, tra quello che il Covid può provocare, non è stato il peggio. Sono stata malata per circa due mesi e soffro ancora adesso di alcuni effetti collaterali”,

ha raccontato la cantante, che ha voluto parlare dell’importanza fondamentale che uno strumento come il vaccino ha nella lotta contro il Coronavirus. Billie Eilish ha soltanto 20 anni (non ancora compiuti) e, oltre ad essere l’idolo dei più giovani, è anche uno di quei personaggi pubblici che non ha problemi ad esporsi in prima persona su temi delicati e importanti come questo. Ed è proprio per questa sua grande influenza che spera di poter convincere più persone possibili, soprattutto tra i giovani, a vaccinarsi contro il Covid-19.

“Il vaccino è incredibile. Mio fratello e i miei genitori stanno bene, e anche nel loro caso è stato il vaccino a proteggerli. Se loro sono salvi, se io stessa sono salva è merito di questo benedetto vaccino, voglio che sia ben chiaro”,

ha ribadito durante il programma radiofonico. Ora per la pop star tutto sta tornando alla normalità, anche se sta ancora combattendo contro alcuni strascichi della malattia. Ma la sua intenzione è quella di tornare in forma entro febbraio 2022, quando debutta con il suo tour mondiale Happier than Ever. Nel frattempo, prima di compiere 20 anni, Billie Eilish ha già vinto sette Grammy Awards, due American Music Awards, tre MTV Video Music Awards e due Brit Awards, oltre ad essere candidata ai Grammy 2022 in ben sette categorie.