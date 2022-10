Vi presento Anna: Cristiana Capotondi fotografata mentre gira per Roma con la figlia

A Roma le temperature sono ancora molto miti e Cristiana Capotondi ne approfitta per una passeggiata in centro con la piccola Anna, la figlia nata il 16 settembre. Mamma e figlia sembrano estremamente serene e l’attrice, fra una coccola e una spinta al passeggino, si concede anche un gelato. Un momento di quotidianità delle due, dopo che la nascita della bambina era stata oggetto di un grande interesse mediatico perché l’annuncio della venuta al mondo di Anna era stato accompagnato da un’altra rivelazione.

Per tutta la gravidanza, infatti, i fans e la stampa erano certi che il padre della bambina fosse Andrea Pezzi, con il quale l’attrice aveva una relazione da anni. Invece, alla nascita di Anna, la coppia ha approfittato dell’occasione per spiegare pubblicamente che la loro relazione era terminata già da qualche tempo e Anna era il frutto di un rapporto successivo dell’attrice. La Capotondi, dopo aver scoperto di essere in dolce attesa, aveva quindi chiesto all’ex compagno di starle vicino, cosà che l’imprenditore aveva accettato di buon grado.

Nulla si sa del padre naturale della bambina, visto che né la Capotondi né Pezzi hanno voluto dare dettagli sull’argomento. Al momento non è neanche chiaro se l’attrice sia single e stia crescendo Anna da sola oppure abbia un legame in corso, magari proprio con il padre della piccola. La Capotondi nel corso degli anni in più di un’intervista aveva dichiarato di non sentire un particolare istinto materno e di preferire lasciar fare al Fato circa un’eventuale maternità. Da come guarda Anna, però, è chiaro che abbia cambiato idea.