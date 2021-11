L’ondata di successo che ha travolto i Måneskin li ha portati oltreoceano, e ora la band romana sta conquistando gli Stati Uniti. Dopo aver suonato nelle più importanti città, aver partecipato agli show di Jimmy Fallon e Ellen DeGeneres, aver aperto il concerto dei Rolling Stones e la performance agli AMAs, i quattro ragazzi sono stati scelti per presentare alcune delle candidature per i Grammy Awards 2022, insieme ad altri big della musica internazionale, come i BTS. Sul palco del teatro di Los Angeles, però, sono saliti soltanto Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, e subito sui social si è scatenato il panico: “Dov’è Victoria De Angelis?“.

I Måneskin avevano il compito di annunciare le nominations agli Oscar della musica per le categorie riguardanti la musica classica (Best Orchestral Performance, Best Opera Recording, Choral Performance, Best Chamber Music e Clasical Instrumental Solo), ma si sono presentati soltanto in tre, senza fornire una spiegazione sull’assenza della bassista. Lei stessa ha rassicurato i fan con un post su Twitter, scritto direttamente da Roma: “Sfortunatamente non ho potuto partecipare all’annuncio delle candidature, ma sto seguendo la diretta streaming e faccio il tifo da casa“, ha scritto. Nessun commento, però, da parte di Victoria sulla motivazione.

Vi raccomandiamo... Quanti cliché sugli italiani nella presentazione dei Måneskin agli AMAs

Da quando si sono presentati per la prima volta alle audizioni di X Factor, i Måneskin non sono mai apparsi in pubblico senza uno dei loro componenti. Anche per questo i fan hanno subito espresso la loro preoccupazione per Victoria e aspettano di ricevere notizie a riguardo. Intanto Damiano, insieme a Thomas ed Ethan, ha annunciato (con un perfetto inglese) le nominations: “Siamo onorati di annunciare alcune delle candidature e di partecipare a questa incredibile celebrazione della musica“, ha detto.