Vittoria Lucia Ferragni suona il piano per papà Fedez

Vittoria Ferragni sembra voglia ripercorrere da grande le gesta del padre. Le è bastato un mini pianoforte per regalare una dolce sorpresa a papà Fedez, che ha scelto di condividere insieme ai suoi follower il concerto improvvisato della piccola di casa Ferragnez. Per suonare il piano con le mani è forse ancora troppo presto, così Vittoria ha scelto di usare i piedini. Inutile aggiungere che il video postato su Instagram da Fedez ha raggiunto dopo pochi secondi il pieno di cuoricini.

La piccola Vitto dà ulteriore prova del suo adorabile carattere da autentica star. Diteci, come si fa a non volerle bene? La storia postata da papà Fedez su Instagram ha divertito tutti i fan del giudice di X Factor, consolidando agli occhi delle persone la purezza e la dolcezza di Vittoria Ferragni. E così, dopo una giornata trascorsa insieme al resto della famiglia al Museum of Dreamers di Milano, Vitto torna a scatenarsi dentro la sua casa, sotto gli occhi vigili dei famosi genitori.

E chissà che in futuro Vittoria Ferragni non voglia davvero ripercorrere le orme del padre, diventando una star della musica e della televisione italiana. Il talento di certo non le manca, così come l’esempio in casa. Di tempo per pensarci comunque ce n’è ancora molto: prima di diventare grande, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez ha tante avventure che l’attendono, tanti giochi da fare e, soprattutto, tanto amore da ricevere dal fratello Leone e tutto il resto della famiglia.