Nella notte italiana tra il 12 e il 13 settembre si sono tenuti Video Music Awards, evento targato MTV in cui, da ormai trentotto anni, vengono assegnati i premi per i migliori video musicali dell’anno. Al Barclays Center di Brooklyn è andato in scena, condotto dalla rapper americana Doja Cat, un vero e proprio show, che è riuscito a far dimenticare il clima di tensione della edizione del 2020, che era stata minacciata dalla pandemia (all’epoca ancora nel suo picco di diffusione).

Sul palco si sono alternate le performance di grandi star della musica internazionale, da Justin Bieber a Ed Sheeran, da Shawn Mendes ai Foo Fighters, da Olivia Rodrigo a Billie Eilish. Ma a lasciare a bocca aperta il pubblico è stata senz’altro l’apparizione a sorpresa di due delle regine indiscusse del pop mondiale: Madonna e Jennifer Lopez. La prima si è presentata in un completo di pelle nera per aprire la serata; la seconda è salita sul palco per fare gli auguri a MTV per il suo quarantesimo compleanno.

Erano tanti gli artisti a contendersi gli ambiti Moon Person: primo tra tutti Justin Bieber, con sette nomination, e Megan Thee Stallion con sei. Se, però, il primo ha portato a casa il premio di Artist of the Year e di Best Pop (per il brano Peaches), la seconda è rimasta a bocca asciutta. Il premio più importante, quello di Video of the Year, è andato a Lil Nas X per Montero (Call me by your name), mentre Olivia Rodrigo si è aggiudicata ben tre statuette: Best New Artist, Push Performance of the Year e Song of the Year con la sua celebre Drivers License.

Di seguito l’elenco completo dei vincitori:

Group of the Year

BTS

Global Icon Award

Foo Fighters

Video of The Year

Lil Nas X: “Montero (Call Me by Your Name)” – Columbia Records

Artist of the Year

Justin Bieber – Def Jam

Song of the Year

Olivia Rodrigo: “Drivers License” – Geffen Records

Best New Artist

Olivia Rodrigo – Geffen Records

Push Performance of the Year

Olivia Rodrigo: “Drivers License” – Geffen Records

Best Collaboration

Doja Cat ft. SZA: “Kiss Me More” – Kemosabe Records/RCA Records

Best Pop

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon: “Peaches” – Def Jam

Best Hip-Hop

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A.: “Franchise” – Cactus Jack/Epic Records

Best Rock

John Mayer: “Last Train Home” – Columbia Records

Best Alternative

Machine Gun Kelly ft. Blackbear: “My Ex’s Best Friend” – Bad Boy/Interscope Records

Best Latin

Billie Eilish & Rosalía: “Lo Vas A Olvidar” – Darkroom/Interscope Records

Best R&B

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic: “Leave the Door Open” – Aftermath Entertainment/Atlantic Records

Best K-Pop

BTS – “Butter” – Bighit Music

Video For Good

Billie Eilish: “Your Power” – Darkroom/Interscope Records

Best Direction

Lil Nas X: “Montero (Call Me by Your Name)” – Columbia Records – Directed by: Lil Nas X and Tanu Muino

Best Cinematography

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid: “Brown Skin Girl” – Parkwood Entertainment/Columbia Records – Cinematography by: Benoit Soler, Malik H. Sayeed, Mohammaed Atta Ahmed, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant

Best Art Direction

Saweetie ft. Doja Cat: “Best Friend” – Warner Records – Art Direction by: Alec Contestabile

Best Visual Effects

Lil Nas X: “Montero (Call Me by Your Name)” – Columbia Records – Visual Effects by: Mathematic

Best Choreography

Harry Styles – “Treat People With Kindness” – Columbia Records

Best Editing

Bruno Mars, Anderson, Paak, Silk Sonic: “Leave the Door Open” – Editing by: Troy Charbonnet