Voluminous Silhouettes, il volume è uno dei trend moda 2022

Con l’arrivo dell’anno nuovo la moda 2022 si prepara a svelare inesplorati trend tutti da indossare. Tra questi, il volume sarà il protagonista delle nuove tendenze fashion da declinare su silhouette oversize dal design destrutturato.

Sulle passerelle di tutto il mondo sono stati avvistati colorati blazer oversize, vaporose gonne, ampi pantaloni e fluttuanti vestiti che valorizzano le silhouette aggiungendo volume dall’effetto scenografico e che non passa inosservato. A contribuire nella creazione del design oversize non sono soltanto i metri di tessuto in più ma anche piume, rouches e volant declinati su abiti corti e lunghi ma anche gonne. I trend moda 2022 abbandonano le forme avvitate e succinte in favore di silhouette voluminose che catturano l’attenzione e assicurano una dose extra di comfort.

Voluminous Silhouettes: il maxi blazer

Reminiscenza degli anni ’70, i maxi blazer sono tra i capi di abbigliamento voluminosi più di tendenza della moda 2022. Da New York a Milano, passando per Parigi, hanno rubato le scene sulle passerelle di tutto il mondo presentandosi in versioni super colorate dalle forme rilassate e dotate di extra volume. Che si tratti di blazer doppiopetto, con taglio smoking o classiche e monopetto, i blazer che sfoggeremo durante il nuovo anno hanno spalle rilassate, polsini larghi e un design destrutturato che abbandona pinces e tagli avvitati e sinuosi. Come indossarli? Con camicie dai colletti accollati, bluse in seta dall’effetto lucido o semplici t-shirt per look da tutti i giorni da abbinare a ampi pantaloni ton sur ton per creare completi casual chic.

Voluminous Silhouettes: pullover oversize

In morbida e avvolgente lana per le giornate più fredde o in caldo cotone per la stagione primaverile, i maglioni del 2022 sorprendono per le loro forme ampie e voluminose che assicurano comfort e comodità in ogni look. I modelli lunghi si trasformano in voluminosi abiti da indossare tutti i giorni in ogni occasione, mentre quelli medi e crop sono ideali da sfoggiare insieme a mini gonne e pantaloni attillati. Un esempio? Il maxi pullover di Gucci con ampio scollo V in maglia intrecciata tricot e ricami tridimensionali da abbinare a una gonna midi e stivali alti per un look country.

Voluminous Silhouettes: i cappotti di piume

A rappresentare il big trend moda 2022 in fatto di volume sono i cappotti di piume che si affermano i protagonisti fashion dell’anno. Così strati di piume vengono declinati su ampi cappotti e l’effetto plumage contribuisce a creare silhouette voluminose tutte da sfoggiare. Come il cappotto di piume Fendi colore rosso dotato di ampie maniche dall’effetto scenografico e catalizzante.

Voluminous Silhouettes: i pantaloni ampi

Che siano a zampa, a palazzo dal taglio mom fit o a vita alta poco importa: i pantaloni da indossare secondo le tendenze moda 2022 sono ampi e voluminosi. Comodi e versatili i pantaloni ampi oltre a donare comfort a ogni passo si contraddistinguono per aggiungere un tocco di eleganza a ogni outfit. Come il modello di Gabriela Hearst con maxi zampa che sono un inno ai pantaloni di moda negli anni ’70 da indossare con zeppe e spessi plateau.