Giacca doppiopetto donne: gli outfit per indossarla con stile

Ancora una volta la moda attinge dalle divise militari e dal guardaroba maschile: lo fa con la giacca doppiopetto, un tempo indossata dai cavalieri degli eserciti nel XVII secolo. Diventata popolare a cavallo tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50 è stata riscoperta dai grandi stilisti negli anni ‘80 e ‘90. La giacca a doppiopetto donne sta avendo un vero e proprio revival sulle passerelle ma soprattutto negli outfit di tutti i giorni.

Con doppiopetto si indica il particolare tipo di chiusura, che ora è una caratteristica tipica delle giacche eleganti: le due parti davanti della giacca si sovrappongono con due linee parallele di bottoni, rimanendo aderente al corpo. In realtà solo la fila più esterna di bottoni serve realmente a chiudere la giacca, l’altra di solito funge da decorazione. All’interno, cucito sulla fodera, solitamente c’è un bottone che rimane nascosto alla vista ma che serve per allacciare la giacca dall’interno. Il caban, anch’esso di origine militare, è un chiaro esempio di capospalla con chiusura a doppiopetto.

Sono tante le idee e le tip per indossare questo blazer dall’allure elegante senza essere eccessivamente formale e senza tempo. Nonostante esistano diverse varianti, quella più comune è la versione con sei bottoni, tre per lato. Esiste anche la versione con due bottoni per fila, per un totale di quattro bottoni. Grandi, dorati oppure più discreti, i bottoni possono diventare i veri protagonisti della giacca doppiopetto.

Giacca doppiopetto donne, la storia

Tra gli stilisti che hanno proposto ampiamente la giacca a doppiopetto c’è Yves Saint Laurent che ha giocato spesso con i colori a contrasto, e Giorgio Armani che propone da sempre le sue giacche di tipo sartoriale. Anche Dolce & Gabbana non dimentica mai di inserire nelle sue collezioni almeno una giacca doppiopetto. La prima a rubarla dal guardaroba maschile però è stata Coco Chanel negli anni ‘20, giocando con l’ambiguità dei capi maschili reinventati addosso alle donne. Viaggiando fino ai tempi moderni, negli anni ‘90 è stata Madonna, vestita proprio da Dolce & Gabbana, ad accendere i riflettori sullo stile mascolino. Nei primi anni duemila è stato Lapo Elkann a rilanciare il doppiopetto come sinonimo di stile ed eleganza.

Abbinamenti con la giacca doppiopetto

La giacca doppiopetto è un capospalla che può stare bene con qualsiasi cosa: dalla gonna elegante al pantalone più sportivo, è capace di conferire quel pizzico di formalità adatto a diverse occasioni, da quelle che richiedono un abbigliamento formale a quelle causual.

Outfit casual

Per smorzare i toni ma mantenere comunque un aspetto curato nei particolari, è possibile indossare una giacca doppiopetto abbinata a un paio di jeans e scarpe basse. Il risultato sarà un outfit fresco e originale, perfetto per affrontare la città e magari qualche incontro informale di lavoro: Il denim è sempre una buona idea per smorzare i toni.

Outfit elegante

Giacca dai colori neutri abbinata a un minidress nero (come proposto da Saint Laurent). La quintessenza dell’eleganza in puro stile minimal.

Tailleur doppiopetto (dai colori pastello)

Tailleur doppiopetto, classico e intramontabile, nei colori pastello perfetti per la primavera e le cerimonie. Unica nota di colore il sottogiacca abbinato al colore delle scarpe o alla borsa. Il capo ideale per costruire i guardaroba a capsula.

Outfit primaverile in lino

Per la collezione primavera estate 2021, Luisa Spagnoli propone la giacca doppiopetto in lino, con bottoni dorati (nella versione due a due). La manica è corta e a palloncino. Nella versione in color panna risulta perfetta per un look elegante e primaverile. Le maniche a palloncino evocano uno stile romantico come le calde sere d’estate.