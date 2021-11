Maglioni larghi e oversize: come indossarli

A girocollo o con scollo a V, purché abbiano volumi esagerati e maxi lunghezze: via libera ai maglioni larghi e oversize che avvolgono il corpo in una morbida e calda coccola tutta da indossare. I pullover XXL arrivano direttamente dalla moda anni ’80 e ’90, quando erano indossati con disinvoltura in città insieme a jeans Levis dai lavaggi chiari e scarpe da tennis.

Oggi sono tornati e strizzano l’occhio alle tendenze del passato: dai modelli con un design tubolare ai pullover a forma d’uovo e collo alto che aggiungono volume alla silhouette fino alle versioni extra lunghe da indossare come se fossero dei mini dress.

Come indossare i maglioni oversize

Chi ha detto che indossare maglioni oversize crei soltanto un effetto goffo? In realtà i pullover larghi dai volumi extra large offrono infinite possibilità di styling e si possono abbinare a gonne lunghe e minigonne, pantaloni e leggings con estrema facilità. Basterà trovare il giusto modello per avere un look equilibrato nelle proporzioni.

Per chi non ama i volumi esagerati regalati di maglie di lana grosse e 3D, basterà optare per filati sottili e rasati come il cachemire o l’alpaca per un effetto liscio che aderisce al corpo morbidamente. Un altro stratagemma in fatto di stile è quello di indossare i maglioni larghi e oversize insieme a minigonne e pantaloni attillati che mettano in evidenza le gambe e slanciano la figura. Ecco come indossare i maglioni larghi e oversize.

Maglione oversize + gonna lunga

Tra i vari modi per indossare un pullover extralarge, la combinazione più in voga del momento è quella composta da maglione oversize e gonna lunga. A presentarla è Max Mara che abbina un pullover color cammello dalle forme XXL e lungo oltre la misura standard abbinato a una romantica gonna dal ricamo foliage. Un look che richiama i mitici anni ’80 da completare con un paio di stivali per una mise disinvolta, perfetta da indossare in città.

Maglione largo come un mini dress

Maison Valentino punta tutto sulla sensualità di un maglione largo, indossato come se fosse un mini dress, succinto nella lunghezza ma oversize nelle forme. Il consiglio è quello di indossarlo insieme a un paio di culotte o pantaloncini aderenti per essere comode nei movimenti. Come completare il look? Un paio di décolleté per essere pronti per il night out.

Pullover largo e lungo + shorts

In città e per il tempo libero, l’accoppiata pullover largo e lungo + shorts crea la giusto dose di comfort e stile da sfoggiare in look casual e metropolitani. Un esempio? Il maglione in maglia di lana tricot con ricami e scollo a V abbinato a shorts in jeans e un paio di stringate con maxi calzettoni in spugna. Il risultato? Un look che ci riporta indietro nei gloriosi anni ’90.

Maglione largo + pantaloni palazzo

Non solo lunghi da indossare come se fossero vestiti, i maglioni larghi possono essere sfoggiati anche in versione cropped. Ma come abbinarli? Insieme a un paio di pantaloni a palazzo e a vita alta dalle forme morbide e scivolate per un look comodo, caldo e casual chic.

Maglione oversize ricamato e gonna di paillettes

Per un outfit chic e che non passi inosservato l’ideale è optare per modelli di maglioni oversize dalle intricate trame e con sofisticati ricami geometrici. Come il modello di Etro con frange sulle braccia da abbinare a una gonna in paillettes per un look da sera elegante che non eccede in fatto di formalità.