Wanda Nara conquista con la sua linea di costumi (super sensuali)

È un periodo ricco di impegni e novità per Wanda Nara. La showgirl e imprenditrice, infatti, dopo la crisi con il marito, il calciatore Mauro Icardi, di cui è stata protagonista negli ultimi mesi, è tornata più innamorata (e intraprendente) che mai. E a dimostrazione di ciò è arrivata anche la sua nuova linea di costumi, la Wanda Swim, una collezione annunciata da ottobre, di cui Wanda Nara ha mostrato, in anteprima, qualche modello su Instagram.

Già ideatrice di una linea di cosmetici di successo, l’imprenditrice ha pensato bene di aprire anche un marchio di costumi che hanno già incendiato il web per la loro sensualità. La 34enne, infatti, ha posato per i suoi follower in una serie di scatti piuttosto provocanti, dove mostra alcuni modelli della sua nuova linea disponibile a breve sul mercato. E questa “anteprima social” ha già attirato l’attenzione di migliaia di utenti. Il nuovo brand, infatti, è online da appena una settimana, ma già possiede migliaia di follower.

Che si tratti di costumi interi o bikini, tutti i pezzi della collezione di Nara hanno un aspetto in comune: sono estremamente sensuali. Si tratta di modelli dal design minimale arricchiti, al massimo, da laccetti e stringhe. Alcuni presentano un taglio simmetrico, monospalla, per lo più nelle nuance del nero e del verdone. I modelli interi presentano poi una sgambatura molto profonda e una scollatura ampia che mette in evidenza il seno.

Il prezzo di questi costumi – i cui modelli sono una vera e propria dichiarazione d’amore alle donne della sua famiglia, dato che si chiamano Isabella e Francesca come le figlie, Zaira come la sorella, Nora come la mamma e Mali come la nipotina – è davvero stellare. Si tratta di indumenti che possono essere acquistati online pagando una cifra che si aggira intorno agli 8000 euro. Sicuramente non per tutte le tasche.