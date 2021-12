Britney Spears, finalmente libera dalla tutela legale del padre Jamie Spears, che negli ultimi 13 anni aveva avuto il totale controllo sulla sua vita e sulla sua carriera, oggi appare serena e felice. Non passa giorno in cui la cantante non pubblichi qualcosa sul suo profilo Instagram e tra balli sensuali, vestiti, momenti di tenerezza e sprazzi di vita quotidiana, è comparso un post di un bikini molto particolare.

Vi raccomandiamo... La dolce dedica di Sam Asghari per il compleanno di Britney Spears

Lontanissimo dall’essere il solito costume da bagno tradizionale in lycra, con reggiseno a triangolo e slip con laccetti sui fianchi, la sua unicità risiede in altro: il tessuto è ricoperto di pelliccia rosa e soffice. E tutti si chiedono se per Britney stiano per arrivare delle nuove vacanze o se sia solo un completino da sfoggiare in privato.

A quanto pare però la mania di indossare una versione invernale del costume da bagno non è venuta solo alla principessa del pop, ma sta spopolando tra le star oltreoceano. Molte hanno sorpreso i fan con dei bikini sensuali e all’ultima moda: Dua Lipa ha sfoggiato un due pezzi con dei Moon Boot di Hello Kitty, Eva Longoria ha preferito un modello intero rosa e monospalla, indossato a bordo piscina. Ora alla lista delle bikini addicted si aggiunge anche Britney Spears col suo modello super fluffy, ma aspettiamo di capire in che occasione lo indosserà.

Le temperature di alcuni stati degli USA vengono in aiuto alle vip che vogliono sfoggiare un due pezzi anche sotto Natale, e l’effetto wow è sempre assicurato per chi si trova ad ammirare le foto sotto a un piumone. Proprio come l’italianissima Elisabetta Canalis che sulle spiagge californiane dove ormai risiede da anni insieme al marito Brian Perri e sua figlia Skyler Eva, sta vivendo una seconda estate con un bikini bianco da capogiro.