Il concorso di bellezza per eccellenza made in Italy si rinnova. Miss Italia dice addio alla tradizionale sfilata in costume da bagno, ripone nel cassetto i numerini e le fasce per aprirsi a una nuova visione più inclusiva, orientata al wellness, alla creatività e alla sostenibilità.

La competizione beauty più celebre e longeva d’Italia, nata nel 1939, si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, e per la prima volta si svolgerà interamente sui social media e sul web. Un’idea per raggiungere anche i più giovani e quella generazione che con il world wide web ci è nata.

La selezione delle 30 finaliste si è svolta a Roma dal 29 al 30 novembre 2021, e ora si attende il gran finale che sarà ospitato per la prima volta a Venezia, nella settimana tra il 12 e il 19 dicembre. Patrizia Mirigliani, ha spiegato il perché di questa scelta: “Con questa nuova tv in streaming – spiega – ci avvicineremo ancora di più al mondo dei giovani usando i loro stessi strumenti di comunicazione”.

A Giorgio John Squarcia, showrunner e regista, è affidato il compito di trasformare questa edizione di Miss Italia in una miniserie a puntate in cui le ragazze saranno messe alla prova per testare la loro originalità e capacità di trasformazione e impatto.

Su Instagram tutte le news si potranno trovare nel profilo di @crown.revolution, il contenitore tematico che presenta una a una le aspiranti Miss. Una community digitale per dar voce anche ai giovanissimi che utilizzano i social e che vogliono seguire la competizione al fianco delle ragazze.

Sulla community sarà dunque possibile conoscere le 20 finaliste e seguire il diario di bordo delle 10 Miss Italia Social. La finale sarà trasmessa invece il 19 dicembre, per la prima volta in assoluto solo in maniera digitale e in esclusiva sulla piattaforma di streaming OTT di HelbizLive.com.