Arriva What if...?, la serie animata Marvel che cambia il destino ai Super Eroi

Cosa sarebbe successo se gli eroi che tutti conoscono avessero avuto destini diversi? Se ad esempio Captain America fosse uno zombie e Peggy Carter prendesse il suo posto? A queste domande risponde What If…?, la prima serie animata prodotta dai Marvel Studios che debutta su Disney+, l’11 agosto 2021. Ogni puntata di questo show si focalizzerà su un personaggio diverso dell’Universo Cinematografico Marvel, svelando appunto cosa sarebbe successo ai paladini se…

Protagonista del prodotto antologico creato da A.C. Bradley, basato sulla collana di fumetti omonima, è The Watcher, il narratore della serie, un extraterrestre che osserva gli eventi di tutto l’universo. Ad affiancare questo nuovo personaggio ci saranno tanti volti noti, doppiati tutti dagli stessi attori dei film.

A dar voce a questo nuovo personaggio è l’attore Jeffrey Wright che, in un’intervista su ETOnline, ha parlato del momento in cui ha accettato di collaborare nella serie:

“Ho ricevuto un invito a dare un’occhiata a questa nuova serie e a questo nuovo personaggio che stavano introducendo, The Watcher, che è un essere misterioso, onnipotente e un po’ strano che osserva i multi universi Marvel come un drogato di TikTok, Instagram, o Snapchat, che si chiede se dovrebbe o meno registrarsi con un account. Ho pensato che ci fossero delle possibilità interessanti e poi ho iniziato a ricercare il personaggio anche nei fumetti e ho capito che c’era un intero nuovo panorama di storie da raccontare… Era un invito difficile da ignorare, quindi sono salito a bordo”.

Collider intanto ha svelato il cast di doppiatori di questa nuova avventura targata Marvel. Ecco i nomi che torneranno in What If…? per dare voce ai personaggi di cui sono interpreti nei film: