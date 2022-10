Nel 2019 andava in onda l’ultimo episodio dell’undicesima (e conclusiva) stagione di Will & Grace, uno degli show televisivi di maggior successo trasmesso a cavallo tra il II e il III millennio. A distanza di due anni e mezzo dalla messa in onda dell’ultima puntata, i due protagonisti, Sean Hayes ed Eric McCormack, nello show rispettivamente Jack McFarland e Will Truman, sono comparsi nuovamente insieme, in una foto pubblicata sui loro canali social.

Per i fan della serie, è stato come un tuffo nel passato, quasi fosse una vera e propria reunion di Will & Grace. La comedy statunitense aveva fatto emozionare tanti spettatori, tanto che è entrata di diritto nei fondamenti della cultura pop, anche per il fatto di essere stato uno dei primi prodotti televisivi di ambientazione prettamente gay.

Più di tutto, cominciando nel 1998, è stata capace di normalizzare le tematiche LGBT sul piccolo schermo, attraverso il racconto delle storie di personaggi dichiaratamente omosessuali, senza ricorrere però a espedienti narrativi che ricalcassero vecchi stereotipi obsoleti.

Anche Joe Biden, l’attuale presidente americano, aveva definito la serie “lo show che probabilmente ha fatto di più per educare il pubblico americano sulle tematiche LGBT, più di qualsiasi altro, e per aver aiutato e migliorato l’opinione pubblica della comunità LGBT“.

E ora i fan hanno potuto ammirare i due protagonisti di nuovo insieme: “Mi sono divertito moltissimo ad incontrare il mio più caro amico, Eric, oggi. Non importa quanto tempo passa, la magia è sempre lì“, ha scritto Sean Hayes nella descrizione alla foto condivisa su Instagram, corredata dall’hashtag #WillAndGrace.