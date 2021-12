Il Natale è ormai vicino, le città iniziano ad illuminarsi e nelle case gli addobbi iniziano a prendere forma. E lo stesso vale per una delle case più importanti al mondo, la Casa Bianca, dove il Presidente Joe Biden e la moglie Jill stanno per trascorrere il loro primo Natale. Il 29 novembre si è tenuta la presentazione delle decorazioni, durante la quale la Firts Lady ha mostrato le sale e i corridoi della White House, compresa la Stanza Ovale, interamente addobbati.

Sono ben 41 gli alberi che Jill Biden ha voluto per allestire le decorazioni natalizie della residenza presidenziale, oltre a due chilometri di nastri, 300 candele e circa 10mila oggetti ornamentali tra balocchi, nastri, luci e molto altro. È stata la stessa First Lady a scegliere con cura gli addobbi, a cui ha iniziato a pensare già dall’estate insieme alla direttrice delle comunicazioni dell’ala est della Casa Bianca, Elizabeth Alexander.

Il tema principale per il 2021 è “Regali dal cuore“, ispirato dai “piccoli atti di gentilezza ed esperienze che hanno sollevato i nostri spiriti quest’anno e durante la pandemia“, come ha spiegato la stessa Jill Biden al momento della presentazione. Ogni stanza è stata decorata con un tema diverso: ad esempio, ai due alberi della State Dining Room sono state appese fotografie di tutte le famiglie che hanno vissuto alla Casa Bianca e alcune immagini della famiglia Biden. La Sala Vermeil è stata allestita con ghirlande fatte da pennelli e colori per rappresentare “il dono delle arti visive“, mentre nella China Room è stata imbandita una tavola, per ricordare le cene di famiglia molto care ai Biden.

Per il 2021, poi, intorno alla casetta di pan di zenzero che riproduce la White House sono state costruite case, scuole, ospedali, per ricordare e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in prima linea durante la pandemia. “Le cose che consideriamo sacre ci uniscono e trascendono le distanze, il tempo e persino le restrizioni di una pandemia: la fede, la famiglia e l’amicizia; l’amore per le arti, l’apprendimento e la natura; gratitudine, servizio e comunità; unità e pace. Questi sono i doni che legano insieme le corde dei nostri cuori e delle nostre vite. Questi sono i regali dal cuore“, ha spiegato il Presidente.