Will Smith lancia una serie su Snapchat in diretta dal suo garage

Un pò tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, pur essendo in quarantena, continuano ad organizzare show e concerti virtuali per intrattenere il pubblico a casa.

L’ultima trovata è stata quella di Will Smith che ha lanciato Will from Home, una nuova serie originale per Snapchat. Si tratta di uno show di dodici puntate che verranno trasmesse in streaming il lunedì, il mercoledì e il venerdì. In ogni puntata l’attore si collega dal garage di casa sua e ne approfitta per chiacchierare con la sua famiglia, con ospiti famosi e con persone comuni in isolamento sociale.

Il primo episodio della serie è stato lanciato venerdì scorso: per l’occasione l’ospite d’eccezione è stata Tyra Banks, la modella e attrice che ha partecipato a Willy il Principe di Bel Air ben trent’anni fa.

Il progetto di Will fa parte dell’approccio di Snapchat nei confronti dell’emergenza Coronavirus. C’è da sottolineare che la piattaforma Discover dell’app ha una sezione dedicata alle notizie relative all’attualità e agli aggiornamenti da parte di CNN, NBC News e The Wall Street Journal.

Il responsabile dei contenuti originali Sean Mills ha, però, evidenziato che molti utenti in questo periodo tendono a ricercare video divertenti: “La nostra prima reazione è stata quella di consolidare la copertura delle news. Ma dopo circa una settimana e mezza, abbiamo iniziato a vedere un enorme aumento di interesse per i contenuti di intrattenimento, in particolare l’umorismo e la commedia“.

Per questo motivo la serie dell’attore sembra arrivare al momento giusto: “La gente vuole cose positive. Non si tratta solo di evasione, ma di ciò che di bene che può venire da un momento difficile. Will From Home si adatta perfettamente a questo bisogno“.