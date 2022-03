William Hurt, volto noto del cinema e premio Oscar, è morto domenica 13 marzo, una settimana prima del suo 72esimo compleanno, a causa di un tumore alla prostata. A diffondere la notizia è stato il figlio Will, che ha pubblicato una nota poi condivisa su Deadline:

“È con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, scomparso il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72esimo compleanno. È morto pacificamente, in famiglia, per cause naturali. La famiglia chiede privacy in questo momento”.

Una carriera lunga più di quarant’anni, costellata di grandi successi e ben quattro candidature ai premi Oscar. Il suo esordio risale al 1980, quando si è fatto conoscere al grande pubblico grazie a Stati di allucinazione. Da quel momento in poi ha raggiunto la fama e ha recitato in più di 70 film, tra cui Brivido caldo, Dentro la notizia, Il grande freddo. Nel corso degli anni, Hurt ha dato dimostrazione della sua innata capacità di adattarsi a ogni personaggio e farlo suo. Nel 1986, poi, il riconoscimento più importante: il premio Oscar come miglior attore protagonista per Il bacio della donna ragno.

Dal 2008, poi, l’attore si è fatto conoscere anche tra i più giovani grazie al ruolo del generale Thaddeus Ross ne L’incredibile Hulk, apparso poi in altri film Marvel come Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Captain America: Civil War e Black Widow.

Hurt era invece un personaggio più complesso dal punto di vista personale: una carriera ricca di grandi successi lavorativi si è intrecciata con i problemi legati alla droga. La sua infanzia è stata segnata dal divorzio dei genitori, e la sua adolescenza dalla scomparsa prematura della madre.

Movimentata anche la sua vita sentimentale: è stato sposato con l’attrice Mary Beth Hurt, per poi iniziare una lunga relazione con una sceneggiatrice, Sandra Jennings, da cui ha avuto il suo primo figlio. L’attore ha poi avuto una relazione lunga e tormentata con la collega Marlee Matlin, conosciuta sul set. Heidi Henderson è invece la madre di altri due figli, mentre l’ultima arrivata, nel 1994, è nata dal legame con Sandrine Bonnaire.