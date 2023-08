Addio a Angus Cloud, Zendaya e Sydney Sweeney ricordano l’amico su Instagram

Angus Cloud, attore tra i protagonisti della serie tv HBO Euphoria, è venuto a mancare questa settimana. Cloud, 25 anni, era conosciuto per aver interpretato Fezco, spacciatore dal passato tormentato ma dal cuore d’oro, amico dell’adolescente problematica Rue, ovvero Zendaya. Il personaggio di Cloud era molto amato dai fan, anche grazie alla magistrale interpretazione dell’attore.

Conor Angus Cloud Hickey, questo il suo nome completo, si è spento lunedì 31 luglio 2023 nella sua casa di Oakland, in California. Sebbene non sia stata ancora svelata la causa ufficiale della morte, pare che l’artista stesse combattendo con dei problemi di salute mentale. Cloud, inoltre, era ancora molto scosso per la perdita del padre, avvenuta appena una settimana prima.

Tanti tra colleghi e fan lo ricordano sui social. Tra loro c’è anche Zendaya, che dedica all’amico un post commovente. I due avevano frequentato anche la stessa scuola di recitazione, anche se non si conoscevano all’epoca.

Le parole non bastano a descrivere l’infinita bellezza che è Angus. Sono grata di aver avuto la possibilità di conoscerlo in questa vita, di chiamarlo fratello, di vedere i suoi occhi gentili e il suo sorriso luminoso, e sentire lo schiamazzo della sua risata contagiosa (sorrido anche adesso al solo pensiero). So che le persone usano spesso questa espressione quando parlano di chi amano… “illuminava qualsiasi stanza in cui entrasse”, ma lasciatemi dire che lui era il migliore in questo. Voglio ricordarlo così. Per tutta la luce, l’amore e la gioia senza confini che è sempre riuscito a darci. Terrò caro ogni momento.

Anche l’attrice Sydney Sweeney ha voluto rendere omaggio al collega: “Angus eri un’anima libera, con un cuore gentile (…) Ci mancherai più di quanto credi, ma sono stata fortunata ad averti conosciuto in questa vita, e sono sicura che tutti quelli che ti hanno incontrato pensano lo stesso”.

La famiglia dell’attore ha invece colto l’occasione per parlare di salute mentale: “Angus era aperto sulla sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua perdita sia un monito per gli altri, per ricordare che non sono da soli e non devono combattere in silenzio”, riporta NBC News.