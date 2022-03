Era il 2019 quando Lady Gaga saliva sul palco degli Oscar per ricevere la prestigiosa statuetta. Nel suo elegantissimo abito nero e con un diamante di Tiffany al collo, la cantante si è aggiudicata l’Oscar alla miglior canzone con Shallow (dal film A Star is Born). Quest’anno ci si aspettava di rivederla tra le nomination per il ruolo di Patrizia Reggiani nel film House of Gucci, ma non è stato così. Lady Gaga, però, tornerà come presentatrice alla notte degli Oscar 2022.

Alle tre conduttrici già annunciate dei 94° Academy Awards, ossia Wanda Sykes, Regina Hall e Amy Schumer, si aggiunge così Lady Gaga. La popstar farà da presentatrice per la premiazione di uno dei vincitori, anche se non è ancora noto in quale categoria. Ad affiancarla nel ruolo di co-host ci saranno anche Chris Rock, Zoë Kravitz, Rosie Perez, Kevin Costner e Yuh-Jung Youn.

È stata grande la delusione dei fan di Lady Gaga alla notizia che la cantante non ha ricevuto nessuna nomination per gli Oscar 2022. In molti si aspettavano che la cantante fosse in lizza come miglior attrice per House of Gucci, e quando sono state rese note le nomination le reazioni sono state diverse. Gaga, però, non si è rivelata troppo triste per la notizia, e anzi si è congratulata su Instagram con i colleghi e gli altri candidati.

“A tutti i nominati quest’anno: congratulazioni per il vostro duro lavoro, per la dedizione, per la candidatura e per la magia che c’è in voi. Tutti voi meritate un riconoscimento per le vostre splendide performance e per i risultati conseguiti lo scorso anno”.

La serata degli Oscar si terrà il 27 marzo (notte del 28 marzo per l’Italia) al Dolby Theater di Los Angeles. La messa in onda delle premiazioni, trasmessa da ABC, sarà in realtà più breve del solito, causa la riduzione degli ascolti degli ultimi anni per la durata troppo lunga. A ciò è seguita la scelta di tagliare la premiazione in diretta di otto categorie. I presentatori delle altre, insieme a Lady Gaga e a quelli già annunciati, verranno resi noti prossimamente.