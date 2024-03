Morto Mario Giamminelli, il suocero di Marco Maddaloni, concorrente della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Il judoka ha lasciato la casa nella serata di mercoledì 28 febbraio 2024 dopo l’annuncio da parte degli autori, i quali avevano inizialmente parlato di “motivazioni personali” specificando che si trattasse di una decisione momentanea.

In un lungo post Instagram, lo sportivo ha ricordato il suocero in questo modo: “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace ‘On’ Mario”.

L’uomo è il padre della moglie dello sportivo, la modella Romina Giamminelli, la quale lo ha ricordato nelle sue storie Instagram scrivendo: “Sempre e per sempre”.

Moltissimi i messaggi di condoglianze, a partire dallo stesso Grande Fratello, che sui suoi profili social ha scritto: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore”. La gieffina Grecia Colmenares ha invece commentato sotto al post Instagram dedicato all’uomo: “Ti abbracciamo forte”, mentre Fiordaliso ha lasciato delle emoticon di cuori spezzati.

Ad oggi non è chiaro se lo sportivo deciderà di rientrare nella casa oppure no.