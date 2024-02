Azzurra De Lollis, terzogenita di Sandra Milo, ha scritto delle dolci parole alla madre scomparsa di recente. Pubblicata sul profilo Instagram ufficiale dell’attrice stessa, la lettera parla di come i suoi due cani stiano vivendo il lutto.

“Mamma, il nostro Jim ti appoggiava con delicatezza il muso sulle ginocchia, quando ti sedevi in poltrona, e tu lo accarezzavi dolcemente mentre Lady in modo discreto ti leccava la mano”, ha esordito la donna. A corredo delle parole, le foto dei due grayhound.

“Quando hanno intuito che te ne eri andata hanno guaito disperati. Lui accostava il muso alla bara aperta, deposta nella tua stanza, come a voler cercare ancora le tue carezze mentre gli sgocciolava ininterrottamente il tartufo per lo stress e lei ha iniziato a tremare come una foglia. Non riuscivo a tranquillizzarli. Ora Jim non si separa dal pupazzo che gli hai regalato e conserva ancora il tuo odore e Lady ti cerca con lo sguardo nella linea in cui il mare si incontra col cielo, confondendosi con esso all’orizzonte”, ha poi continuato.

Verso il mare ti sei allontanata in un video in cui parli della tua morte ed è lì che ti troverà quando vorrà vederti. Avrò sempre cura di Jim e Lady che sono i miei greyhounds – per quanti si sono chiesti che fine potessero fare, specifico che sono intestati a me fin dal loro arrivo in Italia dall’Irlanda – e sono stati anche i tuoi. Non facevi che ripetere che fra tutti i cani che hanno riempito la tua vita, seguendoti ovunque, fossero i più garbati, i più educati, i più dolci. Ed è vero, mamma, che loro sembrano proprio un lord e una lady inglesi.

“Ora ti cercano in ogni angolo di casa e ti piangono insieme a me. Tua oce come mi chiamavi sempre (Azzurra)”, ha poi concluso la donna, oggi 54 anni.

Oltre a lei, Sandra Milo ha avuto due figli: Debora Ergas, oggi 60 anni, avuta dal produttore greco Moris Ergas, e Ciro De Lollis, oggi 56 anni, figlio, come Azzurra, del chirurgo Ottavio De Lollis.