Azzurra De Lollis ha ricordato la madre Sandra Milo a un mese esatto dalla sua morte. In un lungo post Instagram, la donna ha scritto una dolce dedica all’attrice, venuta a mancare il 29 gennaio 2024.

“Mamma, com’eri – anzi come sei – bella anche senza trucco!”, ha scritto a corredo di una foto della madre, postata dal suo stesso profilo. “Un mese esatto senza avvertire la tua presenza, un mese esatto senza ricevere il tuo buongiorno o la tua buonanotte, un mese esatto senza vedere il tuo sorriso, un mese esatto senza esser accolta da un tuo abbraccio, un mese esatto senza ascoltare la tua voce se non registrata su whatsapp, un mese esatto senza veder apparire sullo schermo del display il nome mamma’, rispondere e udire: ‘Quando torni a casa? cosa si mangia stasera?’, un mese esatto senza percepire più il tuo profumo, un mese esatto senza poter stringere la tua mano, un mese esatto senza un tuo ‘ti voglio bene’, un mese esatto senza vedere i tuoi occhi buoni come in una delle tue ultime foto”.

“Da quando sei andata via non sono più riuscita a sedermi alla nostra tavola per fare colazione – era il nostro rito quotidiano – perché vedere il tuo posto vuoto allarga sempre di più la voragine che hai lasciato nel cuore”, ha poi concluso la donna.

Ma questa non è la prima dedica che la donna ha scritto alla madre: poche settimane fa, Azzurra De Lollis aveva parlato su Instagram di come i due cani di Sandra Milo, i greyhound Jim e Lady, stessero vivendo il lutto: “Quando hanno intuito che te ne eri andata hanno guaito disperati (…) Non riuscivo a tranquillizzarli. Ora Jim non si separa dal pupazzo che gli hai regalato e conserva ancora il tuo odore e Lady ti cerca con lo sguardo nella linea in cui il mare si incontra col cielo, confondendosi con esso all’orizzonte”.

Azzurra De Lollis, 54 anni, è la terzogenita dell’attrice, avuta dal chirurgo Ottavio De Lollis. Prima di lei, Sandra Milo aveva avuto Ciro De Lollis, oggi 56 anni, e Debora Ergas, oggi 60 anni, con il produttore Moris Ergas.