Lutto per Roberta Capua, è morta la mamma Marisa Jossa

Lutto per Roberta Capua: la conduttrice ha detto addio a sua mamma, la ex reginetta di bellezza Marisa Jossa. Lo ha fatto con un commovente post Instagram, nel quale ha ricordato la donna con una foto di gioventù: un semplice “Ciao mamma”, accompagnato da un cuore rosso, è la dedica della conduttrice alla madre, venuta a mancare ieri, 19 novembre 2023, all’età di 85 anni.

In passato entrambe, mamma e figlia, erano state coronate Miss Italia, rispettivamente nel 1959, durante la prima edizione del concorso dalla fine della guerra, e nel 1986. Marisa Jossa era stata premiata a Ischia, in un locale chiamato O’ Saracino, alla presenza dei cantanti Ugo Calise e Armando Romeo, e alla conduzione di Renato Tagliani.

“Vinse la più alta (metri 1,74) che si era imposta nelle selezioni di Selva di Val Gardena, dove da dieci anni andava in vacanza con la famiglia – ha raccontato il patron Enzo Mirigliani, come riportato dall’Adkronos -. Marisa era accompagnata dalla mamma, Anna Vasdeki, di origine greca”.

E i giornali dell’epoca risaltavano la sua bellezza naturale: “Ha vinto una di quelle bellezze che non fanno voltare la gente per strada. Non si trucca gli occhi, né si tinge le sopracciglia e le unghie”, si legge sull’Adkronos, che riporta le parole del comunicato di Miss Italia. Nonostante il successo, Jossa aveva poi deciso di ritirarsi dai riflettori.

E sono tanti i commenti dei fan, ma anche di personaggi dello spettacolo, tra i quali l’ex modella Natasha Stefanenko, che scrive: “Con la certezza che ora ti osserva da un luogo più privilegiato, piena di orgoglio per aver cresciuto una figlia come te, ti mando un abbraccio pieno di affetto…”. “Amore ti sono tanto vicina! Ho avuto la gioia di conoscere la tua bellissima mamma e sono tanto addolorata!”, sono invece le parole della collega Tosca D’Aquino.