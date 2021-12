È iniziato il conto alla rovescia per la finalissima di X-Factor 2021. Il talent musicale in onda su Sky Uno è giunto alla sua ultima – attesissima – puntata. E il 9 dicembre, in prima serata, verrà decretato il vincitore tra i quattro finalisti ancora in gara: BALTIMORA, Bengala Fire, FELLOW e gIANMARIA. I giudici di questa edizione, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, hanno già assegnato i pezzi ai concorrenti.

La gara è strutturata in tre manches: la prima, Duetti, a cui segue una eliminazione; la seconda, Best Of, ed un’ultima sfida a cui riusciranno ad arrivare solo due concorrenti con i propri inediti, che si sfideranno poi per vincere la finale. Baltimora, ad esempio, duetta con Hell Raton con il brano Otherside dei Red Hot Chili Peppers. Per il Best of si esibisce invece con Un Uomo Che Ti Ama di Lucio Battisti, Parole Di Burro di Carmen Consoli, Turning Tables di Adele.

Bengala Fire con Manuel Agnelli duettano con In Between Days dei The Cure, mentre per il Best Of ci sono: Making Plans For Nigel – XTC, Girls & Boys dei Blur, Sunny Afternoon / Chelsea Dagger dei The Kinks. gIANMARIA con Emma canta La Nostra Relazione di Vasco Rossi, mentre per il Best Of Rimmel di Francesco De Gregori, Jenny È Pazza sempre di Vasco, Io Sto Bene – CCCP Fedeli Alla Linea; infine, Fellow e Mika cantano Underwater, mentre per il Best Of Nemesis di Benjamin Clementine, Anche Fragile – Elisa, Dog Days Are Over – Florence + The Machine.

Ospiti speciali della puntata sono i Coldpaly e i Maneskin, arrivati al secondo posto nel 2017 ed oggi sulla cresta dell’onda in tutto il mondo dopo la vittoria a Sanremo e all’Eurovision. La puntata va in onda alle 21:15 su Sky, in simulcast su TV8 e in streaming su Now. Ad assistere allo show un pubblico a capienza ridotta di 5.700 invitati.