La semifinale di X Factor 2021, in onda il 2 dicembre, si è aperta in grande stile con un’esibizione di Manuel Agnelli che ha cantato il suo nuovo singolo La profondità degli abissi, contenuto nella colonna sonora di Diabolik, il film dei Manetti bros. Subito dopo sul palco di Sky Uno è salito Erio, membro proprio del roster del frontman degli Afterhours, che ha duettato con La rappresentante di lista sulle note di Amare.

“Io sono contentissimo” ha commentato Agnelli, suo giudice di riferimento, dopo la sua performance, ma nonostante questo il pubblico ha deciso di non premiare il 35enne livornese. Finito al ballottaggio con Baltimora, Erio è stato eliminato dal voto contrario e decisivo di Mika e Emma. Il percorso del cantante quindi finisce qui e il sogno di arrivare in finale si infrange definitivamente.

“Abbiamo di fronte due profili molto diversi ma entrambi eccellenti, io elimino Erio”, commenta Mika. Anche la voce di Io sono bella è d’accordo. Manuel Agnelli, invece, non trattiene la sua totale delusione: “L’uscita di Erio per me è un fallimento, mio e della trasmissione”. È così, a un soffio dalla finale il concorrente, visibilmente confuso, ringrazia e lascia il palco:

“Vorrei ringraziare tutti, i giudici per primi, tutte le persone che mi hanno ascoltato, anche quelli che non mi hanno fatto i complimenti e tutti coloro che lavorano dietro e davanti alle quinte, è stata un’esperienza umana bellissima e non so cosa dire per il resto perché sono un po’ confuso”.

Anche il popolo dei social è frastornato e dal web arrivano commenti di delusione, specialmente sotto il post del profilo Instagram dello show, in cui si annunciava l’eliminazione di Erio: “Volevano proprio far rimanere uno per squadra”, “SONO DISTRUTTA”, e ancora “Vergognosa eliminazione”, “Con tutto il rispetto per Baltimora che mi piace tantissimo…ero meritava almeno il tilt…visto il gioco di strategia dei giudici”, “Scontato che rimasse un concorrente per giudice, Peggiore stagione in assoluto, la solita farsa”.

Alla finale, giovedì 9 dicembre 2021 presso il Forum di Assago, ogni giudice porterà un solo cantante quindi e i BALTIMORA, Bengala Fire, FELLOW e gIANMARIA si affronteranno per conquistare il titolo di 15esimo vincitore di X Factor Italia. Durante la serata sono inoltre attesi come ospiti i Måneskin e i Coldplay.