You, la terza attesissima stagione è arrivata su Netflix

È tutto pronto per l’arrivo su Netflix della terza attesissima stagione di You. Disponibile sulla piattaforma streaming dal 15 ottobre, la serie tv tratta dai romanzi di Caroline Kepnes ha riscosso grande successo con le prime due, uscite rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Sono quindi due anni che gli spettatori aspettano col fiato sospeso di scoprire come continua la storia di Joe Goldberg, il pericoloso stalker interpretato da Penn Badgley (che abbiamo conosciuto nei panni di Dan Humphrey in Gossip Girl).

You racconta, infatti di un giovane libraio di New York, all’apparenza tranquillo e solitario ma che, dopo aver conosciuto una ragazza, diventa ossessionato da lei fino a diventare un maniaco. Nel corso delle prime due stagioni, Joe si sposta dalla Grande Mela a Los Angeles, mentre ora giunge a Madre Linda, nella periferia di San Francisco. A convincerlo a trasferirsi è Love (Victoria Pedretti): i due si sono sposati, e hanno avuto un bambino, Henry. Anche lei è una pericolosa criminale e assassina, e vuole cambiare città per ricominciare una nuova vita.

Ma Joe non riesce ad adattarsi alla tranquilla vita di periferia, e i suoi istinti da stalker tornano a emergere quando nota la nuova vicina di casa, che diventa la sua nuova vittima. Love, presa da un raptus, uccide la donna, e costringe il marito a diventare suo complice. Così, nonostante l’intenzione fosse quella di tornare ad un’esistenza del tutto normale, la coppia deve guardarsi di nuovo le spalle ad ogni mossa, per non rischiare di mettere in pericolo anche il piccolo Henry.

Si tratta di una serie tv thriller dai risvolti psicologici, che mette in primo piano, come nelle stagioni precedenti, la caratterizzazione dei due personaggi principali, alle prese con i fantasmi del loro passato e con i loro istinti pericolosi. Ma nel terzo capitolo prendono posto anche alcuni temi importanti e decisamente attuali: Joe parla del lockdown che ha appena vissuto a causa della pandemia e, soprattutto, nella storia assumono particolare importanza i vaccini. Non solo quelli contro il Covid-19: il bambino, infatti, contrae il morbillo e il padre viene contagiato perché non aveva ricevuto le cure preventive da piccolo. Ossessionato anche da questo, Joe si mette alla ricerca del “paziente zero“, per capire chi, tra le persone contrarie al vaccino, abbia scatenato la malattia.