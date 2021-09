Blazer leggeri: i più belli da indossare nell'autunno 2021

L’autunno è la stagione dei blazer leggeri, ovvero le giacche ideali per affrontare il rientro dalle vacanze e dare il benvenuto alle giornate più fresche. Le tendenze moda autunno inverno 2021/2022 stabiliscono l’identikit di questo capospalla immancabile nel guardaroba: tessuti leggeri come il piquet, il cotone e la lana declinati su tagli oversize dalle medie lunghezze che coprono i fianchi e hanno un design slim per segnare la figura.

I modelli spaziano dal doppiopetto arricchito da bottoni dorati a quello in stile maschile e dalle linee morbide e scivolate che si presta a donare un tocco di femminilità al look. Le maniche, invece, ricordano lo stile di una giacca fatta su misura, mostrando i polsini della camicia e compongono modelli classici dagli orli rotondeggianti. Altri invece, presentano spalline pronunciate e maxi reverse che ricordano uno smoking dal piglio femminile. Ma sono gli accessori a farla da padrone: bottoni e cinture segnano la vita mentre i colletti si fanno sempre più slim e talvolta inesistenti.

I colori dei blazer leggeri da indossare nell’autunno 2021 prediligono nuances scure come il nero e il blu, ma anche tonalità neutre come il bianco in tutte le sue gradazioni (dall’ottico al crema) e alcuni colori vivaci come il rosa e il verde. Quando indossarli? Per il rientro in ufficio, per il ritorno all’università e per fare shopping autunnale tra i negozi della città.

Il risultato? Un capo che da solo fa già tutto il look. Vediamo i blazer leggeri più belli da indossare nell’autunno 2021.

Il blazer leggero color cammello

Tra i modelli più belli da indossare nell’autunno 2021 rientra il blazer leggero color cammello, molto caro agli stilisti che lo hanno presentato in molteplici modelli sulle passerelle. Un colore perfetto per celebrare il passaggio dall’estate all’autunno e che richiama i colori tipici della terra da declinare su blazer classici e minimalisti come il modello di Dries Van Noten in raso di cotone lungo fino ai fianchi e con spalline oversize. Ideale con una T-shirt e una camicia abbinato a un paio di pantaloni larghi e morbidi per un look da ufficio formale.

Il blazer leggero dai colori vivaci

Per la prossima mezza stagione, i modelli di blazer leggeri dal design formale e rigoroso si vestono di tonalità brillanti e vivaci per donare un tocco di colore a ogni look. Il modello doppiopetto di Isabel Marant garantisce uno stile impeccabile da indossare per l’università insieme a un paio di jeans e delle sneakers o per un aperitivo abbinato a accessori gold.

Il blazer leggero bianco

Oversize e dalle linee morbide o slim e aderente sulla figura femminile, il blazer leggero dal colore bianco è la giacca passe-partout con cui comporre look da tutti i giorni. Ogni gradazione di bianco è ammessa: dal bianco ottico al creamy, dall’avorio al gesso come il modello Jil Sander. Può essere indossato per creare look total white per esaltare ciò che rimane ancora dell’abbronzatura estiva.

Il blazer leggero modello crop

Ideale per essere mixato con shorts e minigonne ton sur ton, il blazer leggero può essere scelto nella variante crop tagliato in vita come quello di Miss Selfridge. In questo modo potranno essere creati set coordinati della stessa nuances e a fantasia e dei completi giacca e bermuda dal taglio sartoriale con un aplomb tutto da scoprire.

Il blazer leggero con cintura

Se si è alla ricerca di un modello elegante e glamour, il blazer leggero con cintura in vita è la scelta ideale da abbinare a pantaloni a palazzo o skinny. Questa versione di giacca leggera predilige linee dritte, colletti e revers ampi che creano profonde scollature sul décolleté da indossare soltanto con una bralette proprio come il modello H&M.

Il blazer leggero a quadri

Tra le stampe preferite dell’autunno, ritorna la fantasia a quadri o vichy declinata su blazer nella versione smoking, oversize e doppiopetto da indossare con jeans, gonne e pantaloni sartoriali. Disponibile da Zara.