Le sneakers senza tempo di Zendaya di cui non possiamo fare a meno

Tra gli accessori e i capi che indossiamo c’è sicuramente la categoria comfort. In questo speciale scrigno rientrano tutti quei vestiti (e scarpe), che ci permettono di affrontare una giornata no con la giusta carica. Tra questi indumenti non possono mancare senz’altro i maglioni over, le tute, i leggings e le sneakers, assolutamente le sneakers. Diventate un vero must have a cavallo tra gli Anni ’80 e gli Anni ’90, le ‘scarpe da tennis’ sono diventate le nostre migliori amiche, sia per affrontare gli appuntamenti quotidiani che per serate speciali.

E le star hanno di certo contribuito a diffondere il fenomeno. Da Britney Spears a Kate Middleton passando per Beyoncé, gli esempi sono tantissimi. E l’ultimo ce lo regala un’attrice che sta conquistando sempre di più i nostri cuori: Zendaya. La star di Spiderman è stata immortalata mentre, mano nella mano con il suo partner – anche lontano dal set – Tom Holland passeggiava per le vie di Londra. E oltre alle dita intrecciate, gli abbracci e i sorrisi scambiati tra questa coppia che ci sta decisamente facendo sognare, a colpire sono state le meravigliose sneakers che Zendaya ha sfoggiato.

Si tratta di un modello senza tempo, una classica Air Jordan 1 Low dalla tomaia in pelle nera, bianca e bordeaux con pannelli a contrasto. I lacci, nella tonalità porpora, si alternano alle sezioni total white, mentre gli Swoosh laterali spiccano a contrasto con la loro tonalità scura. Alle scarpe iconiche, Zendaya ha abbinato un abbigliamento sportivo che rientra senza dubbio nel nostro ideale di comfort outfit: un maxi pull grigio con dettagli verdoni indossato sopra ad una t-shirt nera e dei pantaloni blu morbidi extra large. Un look perfetto, da cui possiamo trarre ispirazione, adatto per (quasi) ogni occasione.