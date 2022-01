Manca davvero poco alla nascita della prima figlia di Levante. La cantante ha condiviso una fotografia su Instagram, rivelando di essersi concessa un weekend al mare prima del grande giorno.

In primo piano il pancione, vero protagonista dello scatto. Sullo sfondo, invece, delle sneakers leopardate, che l’hanno spinta ad una profonda riflessione:

“Come ci si prepara a una nuova vita? Come sempre: con delle valigie. Penso e ripenso a tutte le volte in cui ho dovuto ricominciare, c’erano delle valigie. Se ho preparato quella per l’ospedale? Non ancora, lo faccio appena torno a casa. Se sono in ansia? Nemmeno un po’. Ho la indomabile curiosità di guardare in faccia quello che mi aspetta e aspetto. Nell’attesa non me ne sto ferma, ho il pensiero ai nuovi progetti che sono venuti a cercarmi (fortunatamente le cose belle sanno trovarci) e al disco nuovo. Questa foto l’ho scattata ieri… io non smetto di guardarmi i piedi, mi ricordo chi sono stata, la strada che ho fatto e quella che dovrò fare. Oggi vedo anche una collina e penso che mi si è affollato il paesaggio. Febbraio non mi era mai parso così bello da qui”.

Un paio di scarpe che, però, non sono soltanto scarpe, ma rappresentano un simbolo. La vita trascorsa fino ad ora, le strade su cui la cantante ha camminato e i passi che le hanno permesso di andare avanti e ritrovarsi dov’è ora. E poi, la “nuova vita”, la bambina che sta per nascere e i giorni che trascorreranno insieme nella prossima fase della sua esistenza.

Un messaggio importante, quello che Levante ha voluto gridare al mondo con delle sneakers dalla fantasia animalier, che trasmettono tutta la grinta con la quale la cantante sta affrontando questo momento importante.

Il classico modello della Vans con suola bassa non ha lacci, solo un motivo maculato che spicca, abbinato ad un outfit che l’artista ha completato con calzini di spugna, jeans chiari a gamba dritta e un classico maglioncino bianco a coste.