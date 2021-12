Nella serata del 13 dicembre il Regency Village Theater di Los Angeles ha ospitato la première mondiale di Spider-Man: No Way Home, il nuovo attesissimo film Marvel. A catturare l’attenzione è stata soprattutto Zendaya: l’attrice 25enne è la co-protagonista della pellicola, nei panni di Michelle Jones, al fianco del fidanzato Tom Holland, volto del supereroe ormai dal 2015. E non si può certo dire che la giovane diva non abbia scelto un look a tema con la serata.

Per la prima del film, l’attrice ha infatti sfilato sul red carpet con un abito color nude, dall’effetto see-through, e interamente ricamato con ragnatele di lustrini neri. Un look da vera Spider-Woman. Il vestito è dato disegnato e creato per lei da Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo della maison Valentino: lungo fino ai piedi, con un piccolo strascico e uno spacco vertiginoso, l’abito ha una scollatura profondissima e lascia la schiena quasi completamente scoperta, fatta eccezione per l’incrocio di due lacci sottili.

Il tutto abbinato ad una mascherina di pizzo nero (no, questa volta non ha nulla a che fare con quelle che indossiamo quotidianamente) che le copre gli occhi: anche in questo caso il rimando a Spider-Man è evidente, dato che la forma della maschera, soprattutto intorno agli occhi, riprende quella del supereroe. Zendaya ha poi completato l’outfit con un paio di décolleté Louboutin luccicanti e con orecchini e anello di diamanti firmati Bulgari. A rendere il tutto ancora più unico e particolare il beauty look dell’attrice: i capelli acconciati in una serie di trecce strettissime, che partono dall’attaccatura dei capelli, e il make up che punta tutto su una doppia linea di eyeliner, lasciando invece le labbra nude.