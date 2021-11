È ufficiale: Zendaya e Tom Holland sono una coppia, e sono molto innamorati. I fan dei due attori avevano intuito già da tempo che tra loro ci fosse un legame speciale, che andasse oltre la semplice amicizia tra colleghi. Ma questa volta è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati. Holland è infatti stato protagonista di un’intervista a GQ, nella quale ha parlato del suo lavoro, del suo futuro nei panni di Spider-Man, ma anche del suo rapporto con la star di Dune.

Da mesi circolavano rumors e foto in cui i due sono stati paparazzati in un bacio appassionato, ma loro hanno sempre tentato di tenere la loro vita privata lontano dai riflettori. Difficile, però, per due star del loro calibro mantenere segreta una relazione. Holland ha infatti confessato di essere fidanzato con Zendaya mentre parlava della difficoltà a mantenere intatta la privacy quando si è un volto noto di Hollywood:

“Uno degli aspetti negativi della nostra fama è che la privacy non è più davvero sotto il nostro controllo e un momento che pensi sia tra due persone che si amano così tanto, adesso è un momento condiviso con il mondo intero. Sono sempre stato irremovibile nel mantenere privata la mia vita privata perché condivido così tanto della mia vita con il mondo, comunque. Ci siamo sentiti come derubati della nostra privacy […]. Non penso che si tratti di non essere pronti. È solo che non volevamo farlo”.

Il volto di Spider-Man ha poi dichiarato di non sentirsi a proprio agio a parlare della sua relazione senza avere Zendaya al suo fianco: una grande dimostrazione di rispetto nei confronti della fidanzata. “Non è una conversazione che posso avere senza di lei. Sai, la rispetto troppo per dire… Questa non è la mia storia. È la nostra storia. E ne parleremo quando saremo pronti a parlarne insieme”.

E così i giornalisti di GQ hanno subito raggiunto la ex star della Disney, per avere una dichiarazione anche da parte sua. Anche lei, però, si è detta contrariata del fatto che i paparazzi e i tabloid non abbiano lasciato a lei a Tom il giusto spazio, cercando a tutti i costi di avere qualche informazione sulla loro relazione:

“È stato abbastanza strano, imbarazzante, confuso e invasivo. Il sentimento che condividiamo è che quando sei davvero innamorato e tieni a qualcuno, alcuni momenti o cose speri di tenerle per voi. Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra e una cosa speciale, qualcosa che vuoi attraversare e goderti tra le due persone che si amano l’un l’altra”.

Nel frattempo cresce l’attesa per l’uscita di Spider-Man: No Way Home, il settimo film in cui Holland veste i panni del supereroe Marvel. Co-protagonista è proprio Zendaya, nel ruolo di Michelle “MJ” Jones: pare che l’amore tra i due sia scoppiato proprio sul set della pellicola, al cinema a partire dal 15 dicembre.