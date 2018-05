Lieto evento da festeggiare? Puntare allora sulle più belle frasi per nascita sarà un modo tenero per regalare ai neo genitori un pensiero speciale.

Che si tratti infatti di scrivere un biglietto da allegare a un piccolo dono di benvenuto, piuttosto che di inviare un messaggino su WhatsApp per degli auguri 2.0, è d’obbligo scegliere le parole giuste. Dai classici auguri di benvenuto ai versi dei poeti fino alle dediche più spiritose per festeggiare una coppia di amici che si affacciano alla nuova, turbolenta vita da genitori, ce n’è davvero per tutti gusti.

Ecco allora una selezione delle più belle frasi per nascita da scrivere e da dedicare.