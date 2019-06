10 accessori indispensabili per ordinare l’armadio

Dalle grucce alle scatole, dalle cappelliere ai divisori, sono tanti gli accessori indispensabili per ordinare l’armadio che permettono di avere facilmente a portata di mano il guardaroba ideale e costruire look perfetti.

Del resto, in mobili e cabine armadio finiscono non solo abiti, pantaloni, camice e t-shirt ma anche borse, scarpe, cinture, e l’ordine è d’obbligo, per migliorare le operazioni quotidiane e il temuto cambio di stagione. Un altro vantaggio di riporre ordinatamente vestiti e accessori? Riuscire a mantenere i capi più integri nel tempo.

Per facilitare le operazioni di riordino e decluttering, la nostra redazione ha selezionato da Amazon gli accessori più utili, segnalando pro e contro anche in base alle recensioni degli utenti.

Vediamo i 10 accessori per ordinare l’armadio (con prezzi) che, secondo noi, rendono la vita più facile davanti al guardaroba.

SONGMICS Grucce con velluto

Le grucce sono indispensabili per tenere ordinato l’armadio, ne esistono di tutti i tipi, ed è importante utilizzare quelli giusti in base ai capi, che così verranno conservati al meglio e più in ordine. Optate per quelle con staffa per i pantaloni, quelle con pinza per le gonne, per le più robuste per giacche e cappotti, per quelle imbottite per i capi delicati. Le stampelle in velluto che proponiamo sono perfette per camicette di seta e tessuti scivolosi.

Pro . Il velluto permette di non far scivolare gli abiti.

. Il velluto permette di non far scivolare gli abiti. Contro. La plastica non è ideale per capi molto pesanti.

Prezzo consigliato: 14,99 euro per 20 pezzi. Acquista ora su Amazon

Zeller Gruccia multipla per pantaloni

Tra i tanti tipi di gruccia non possono mancare quelle multiple, che tengono in ordine e in poco spazio più pezzi e capi simili, come foulard, pantaloni, cravatte, cinture. Da Zeller il modello in legno bianco per 4 paia di pantaloni.

Pro . Molto robusta ed elegante.

. Molto robusta ed elegante. Contro. Nessuno.

Prezzo consigliato: 8,99 euro. Acquista ora su Amazon

mDesign Set di scatole in tessuto

Le scatole sono tra i più grandi alleati dell’ordine nell’armadio, molto utili specialmente durante i cambi di stagione. Se avete bisogno di sapere immediatamente cosa contengono preferite quelle con una piccola finestra trasparente, come la proposta di mDesign. Inoltre, non dimenticate mai potpourri e sacchetti anti-tarme nelle scatole con i maglioni in lana.

Pro . Capienti e raffinate.

. Capienti e raffinate. Contro. Essendo morbide non vanno riempite troppo, altrimenti le pareti si deformano.

Prezzo consigliato: 34,99 euro per 4 scatole. Acquista ora su Amazon

MVPOWER Scatole per scarpe

Le scatole per scarpe possono essere molto utili specialmente perché impilabili. Le più pratiche permettono di vedere di quali scarpe si tratta d’esterno e di estrarle anche orizzontalmente, come il set in carta kraft di MVPower.

Pro . Facili da montare e capienti. Utili anche per riporre altro.

. Facili da montare e capienti. Utili anche per riporre altro. Contro. Alcuni utenti dubitano della robustezza.

Prezzo consigliato: 33,99 euro per 10 scatole. Acquista ora su Amazon

mDesign Scatola rotonda con coperchio

Chi ama i cappelli sa quanto siano fondamentali le cappelliere per riporli e tenerli al riparo da polvere e deformazioni. Ce n’è per tutti i gusti, dai modelli di ispirazione vintage a quelli moderni e trasparenti come la nostra proposta di mDesign, per vedere subito il contenuto.

Pro . Robusta e funzionale.

. Robusta e funzionale. Contro. Nessuno.

Prezzo consigliato: 29,99 euro. Acquista ora su Amazon

Perfetto Più Asta armadio

Specialmente chi ha i così detto armadi 4 stagioni, con ante anche molto alte, conosce l’utilità del bastone appendiabiti per prendere e riporre le grucce con gli abiti che si trovano più in alto senza dover prendere la scala. L’asta di Perfetto Più è telescopica e si allunga fino a 150 cm.

Pro . Leggera e allungabile.

. Leggera e allungabile. Contro. Il braccio allungabile non si fissa e ruota su se stesso.

Prezzo consigliato: 11,40 euro. Acquista ora su Amazon

ZUNTO Ganci adesivi in acciaio

Dei ganci all’interno dell’armadio possono essere molto utili per riporre varie cose, dalle borse a mano ai foulard, dalle cinture alle collane. Sono 4, in acciaio inox, quelli del set firmato Zunto.

Pro . Carini e funzionali.

. Carini e funzionali. Contro. L’adesivo non tiene un grande peso.

Prezzo consigliato: 10,99 euro per il set da 4 ganci. Acquista ora su Amazon

SONGMICS Divisore per cassetti

Per separare piccole cose nei cassetti, come cinture arrotolate, calzini, foulard, intimo, tenerle ordinate e a portata di mano, davvero indispensabile il divisorio, disponibile in tanti materiali, stili e colori. SONGMICS propone un set con 4 portabiancheria in tessuto non tessuto.

Pro . Comodo, ottimo rapporto qualità/prezzo.

. Comodo, ottimo rapporto qualità/prezzo. Contro. Nessuno.

Prezzo consigliato: 19,99 euro per il set. Acquista ora su Amazon

Foppapedretti Portacravatte Dandy

Compatti e molto capienti, possono contenere numerose cravatte sui ganci orientabili. Si fissano facilmente all’interno dell’armadio, come il classico modello Dandy Foppapedretti in legno con ganci orientabili.

Pro . Utile ed elegante.

. Utile ed elegante. Contro. Alcuni temono che, essendo in legno, sia troppo pesante per l’anta del loro armadio.

Prezzo consigliato: 42 euro. Acquista ora su Amazon

HANGERWORLD Portacinture in legno di cedro antitarme

Anche le cinture possono essere non semplici da tenere in ordine, eppure sono molte le soluzioni, dalle grucce con ganci appositi a quelli fissi da mettere allo sportello dell’armadio. Il modello Hangerworld ha anche un valore aggiunto, è in legno di cedro antitarme.

Pro . Utile e simpatico.

. Utile e simpatico. Contro. Confezione di spedizione non adatta a un regalo.

Prezzo consigliato: 10,95 euro. Acquista ora su Amazon