Prodotti bio per capelli: selezione dei trattamenti naturali

Semaforo verde per l’INCI dei prodotti bio per capelli, trattamenti naturali che si prendono cura della nostra chioma nel rispetto dell’ambiente: maschere per capelli, oli e balsami creati con ingredienti della natura per nutrire e idratare, ristrutturare e illuminare.

Le aziende certificate pensano ogni aspetto del prodotto, dalla formula al packaging, per avere il minimo impatto ambientale, ma anche per durare o essere riutilizzato, compostato o trasformato in una nuova risorsa; la maggior parte di loro, infatti, non rappresentano soltanto un brand, ma un insieme di valori, uno stile di vita sano ed ecologico.

Ecco i 7 prodotti bio per capelli preferiti dalla redazione di DireDonna.

1. Avena Maschera Ristrutturante di Weleda

Maschera extra nutriente per un trattamento ristrutturante che ridona lucentezza morbidezza ai capelli secchi e danneggiati. Un trattamento intensivo che rinforza e nutre cuoio capelluto e capelli senza appesantirli.

Caratteristiche : Contiene l’estratto di avena arricchito da burro di karité da coltivazioni biologiche.

: Contiene l’estratto di avena arricchito da burro di karité da coltivazioni biologiche. Pro: 100% cosmesi naturale certificata

Prezzo consigliato: 13,90 euro

Acquista ora

2. Grow Volume Conditioner di Madara

Balsamo idratante che riveste le fibre dei capelli di un film idrorepellente, levigando, districante e rinforzando le ciocche per capelli lisci come la seta senza appesantirli. La sua formula unica previene le doppie punte, doma l’effetto crespo e migliora la resistenza dai fattori di stress meccanico e ambientale.

Caratteristiche : fosfolipidi e funghi gallinacci migliorano la lucentezza e l’aspetto dei capelli

: fosfolipidi e funghi gallinacci migliorano la lucentezza e l’aspetto dei capelli Pro: il packaging è realizzato con materie plastiche di origine vegetale

Prezzo consigliato: 22 euro

3. Olio di ricino di Melvita

Noto per le proprietà protettive e anti ossidanti, grazie all’acido grasso (omega 9) che è il vero responsabile delle proprietà della pianta, quest’olio vegetale multi-uso dalla texture corposa è tradizionalmente consigliato per la cura di capelli, ciglia e unghie.

Caratteristiche : consente di riparare i capelli danneggiati e stressati, contribuendo a fortificarli

: consente di riparare i capelli danneggiati e stressati, contribuendo a fortificarli Pro: certificato bio e al 100% naturale

Prezzo consigliato: 13,50 euro

Acquista ora

4. Crema Capelli Ristrutturante di Biofficina Toscana

Una crema capelli senza risciacquo ad azione idratante, ristrutturante e protettiva. Un prodotto ricco di principi brevettati e complessi innovativi che si uniscono ad estratti bio mirati per una cura naturale del capello rovinato o secco ma anche per preservare quello sano donando corposità e lucentezza.

Caratteristiche : la sinergia antiossidante Uviox-Oleox da materie prime bio toscane svolge un’azione protettiva; un innovativo complesso di cheratina e aminoacidi ristruttura e idrata; un fitocomplesso vegetale dona lucentezza mentre le cere vegetali condizionano e rafforzano il capello

: la sinergia antiossidante Uviox-Oleox da materie prime bio toscane svolge un’azione protettiva; un innovativo complesso di cheratina e aminoacidi ristruttura e idrata; un fitocomplesso vegetale dona lucentezza mentre le cere vegetali condizionano e rafforzano il capello Pro: delicate note fruttate-fiorite (da essenza certificabile Icea)

Prezzo consigliato: 12,90 euro

5. Fresh Conditioner di Ringana

Si prende ulteriormente cura dei capelli dopo il lavaggio. Per capelli nutriti e punte e lunghezze che si pettinano facilmente. L’intensa formula idrata in profondità i capelli sciupati e ha inoltre un’azione antistatica. Il capello risulta così più pettinabile e modellabile e più curato.

Caratteristiche : oli selezionati come l’olio di mandorla e il burro di karité così come un estratto di olio di cardo mariano si depositano come uno strato protettivo sul capello. La betaina ha effetto volumizzante e idratante

: oli selezionati come l’olio di mandorla e il burro di karité così come un estratto di olio di cardo mariano si depositano come uno strato protettivo sul capello. La betaina ha effetto volumizzante e idratante Pro: ingredienti biologici. 99,9 % di ingredienti di origine naturale

Prezzo consigliato: 15 euro

6. Bourbon Vanilla & Tangerine Hair Texturizer di John Masters Organics

Miscela extra forte per dare ai capelli la forma desiderata; rende i capelli lucidi e setosi. L’olio di ricino, la glicerina e 5 oli con certificazione organica donano una incredibile luce e consistenza a tutti i tipi di capelli.

Caratteristiche : ottimo per donare forma e corposità

: ottimo per donare forma e corposità Pro: naturale al 100% e biologico al 73%

Prezzo consigliato: 29 euro

Acquista ora

7. Rebuilding hair mask di Organic Way

Maschera ristrutturante per capelli molto danneggiati, ruvidi, con fibre impoverite e porose. Apporta materia proteica ai capelli, ripara e sigilla la cuticola. Capelli morbidi e idratati, perfettamente ricostruiti dall’interno.

Caratteristiche : contiene iris biodinamico, ricco di fitoestrogeni dalle proprietà tonificanti e rinvigorenti per il capello spento e opaco

: contiene iris biodinamico, ricco di fitoestrogeni dalle proprietà tonificanti e rinvigorenti per il capello spento e opaco Pro: da coltivazioni biodinamiche, a km0, biologiche ed equo-solidali

Prezzo consigliato: 31 euro

Acquista ora