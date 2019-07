Regali matrimonio: 15 idee originali da regalare agli sposi

I regali matrimonio sono un “tormentone” di stagione, soprattutto perché non facili da scegliere: sempre più spesso, infatti, la coppia convive da prima delle nozze, ha già tutto in casa e, per questo, le idee originali da regalare agli sposi sono benvenute.

E per chi ha già optato per il proprio matrimonio per una lista di nozze, una quota del viaggio della luna di miele o per la poco elegante ma diffusissima busta con i soldi? Le idee originali possono essere un pensiero in più, anche simbolico, un regalo personale di testimoni o invitati che resterà agli sposi anche quando il giorno del Sì sarà passato.

La nostra redazione ha selezionato 15 regali matrimonio originali adatti a tutte le tasche, da cui lasciarsi ispirare o da acquistare online su Amazon.

Set di lenzuola. Da Bassetti Home Innovation il completo con lenzuola e copriletto matrimoniale Love is a Couple. Ironico, colorato, memorabile. Prezzo consigliato 89,90 euro. Qui per acquistare

Orologio da parete. Tra le novità degli “specialisti” di CalleaDesign un pezzo dal disegno italiano e dalla meccanica tedesca, l’orologio da parete Mike. Disponibile in materiali e colori diversi. Prezzo consigliato 123 euro. Qui per acquistare

Spremiagrumi. Un pezzo di storia del design in cucina? Con lo spremi agrumi Juicy Salif disegnato da Philippe Starck per Alessi si può. Prezzo consigliato 52 euro. Qui per acquistare

Nome a due stelle. Che c’è di più romantico che regalare la possibilità di dare il nome a una stella? Darlo a due stelle che sono visivamente molto vicine l’una all’altra. La confezione regalo Starling comprende due certificati, una mappa stellare, la foto delle stelle, le schede informative per entrambe le stelle e la costellazione, istruzioni per trovare le stelle, un software per orientarsi meglio nel cielo notturno. Prezzo consigliato 119 euro. Qui per acquistare

Portabottiglie. Se gli sposi sono amanti del vino, deliziosa l’idea di Soduku, portabottiglie da parete in metallo, con supporti per bicchieri a stelo lungo e scomparto per i tappi in sughero. Potrete completarla con le bottiglie dell’etichetta preferita e 4 calici. Prezzo consigliato 34,99 euro. Qui per acquistare

Quadri. Riproduce la più celebre e amata opera di Bansky la proposta di Wallfillers, composta da 4 tele di qualità premium per una lunghezza totale di 130 cm. Prezzo 34,13 euro. Qui per acquistare

Album fotografico. Saranno tanti i preziosi ricordi da conservare. Perfetto l’album fotografico Capri di Belcraft in pelle, realizzato a mano da artigiani toscani in diversi colori. Prezzo consigliato da 80 euro. Qui per acquistare

Bicchieri Champagne. Per brindare con stile alle nozze non possono mancare bicchieri adeguati all’occasione. Vi proponiamo il servizio da 6 Moët & Chandon Ice Impérial, con calici in acrilico bianco e decorazioni oro. Prezzo consigliato 174 euro. Qui per acquistare

Mobile giradischi. Gli sposi sono amanti della musica, dei vinili, del vintage? Ecco allora il regalo perfetto, il giradischi con altoparlanti integrati Sarah Ann di Auna. Il modello a valigetta ha gambe removibili, bluetooth, porta USB. Consente di registrare e convertire i record in MP3. Prezzo consigliato 124,99 euro. Qui per acquistare

Vaso. Un vaso per i fiori ma già di per sé una bel pezzo di arredamento è un’idea da non scartare. Cosa c’è di più originale, poi, della serie Hybrid di Seletti. Vi proponiamo Adelma. Prezzo consigliato 100,99 euro. Qui per acquistare

Coppia di portachiavi. Un pensiero simpaticissimo, la coppia di portachiavi di Mr. Wonderful con due soggetti che non possono fare a meno l’uno dell’altro… Latte e biscotti! Prezzo consigliato 15,63 euro. Qui per acquistare

Fotocamera Polaroid. Un regalo utile, originale e alla moda la nuova fotocamera Polaroid per istantanee. Non dimenticate di aggiungere un pacco di fogli di carta fotografica. Prezzo consigliato 129,99 euro. Qui per acquistare

Mappa del mondo da grattare. Da MyMap una grande mappa del mondo in versione luxury, con i paesi visitati da grattare per scoprirli o su cui puntare uno spillo. Con più di 10.000 luoghi e città e ingrandimento di Europa e Caraibi. Prezzo consigliato 39,99 euro. Qui per acquistare

Coppia di biciclette. Per gli amanti dello sport e delle gite, originale dono la coppia di biciclette. Vi proponiamo la bici da trekking da donna in acciaio Faema (prezzo consigliato 160 euro; qui per acquistare) e la Frejus Manchester da uomo (prezzo consigliato 134,98 euro; qui per acquistare).