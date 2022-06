Estate a ombelico scoperto: 10 top bralette del 2022

L’estate è ormai alle porte e il desiderio di rivoluzionare il proprio look inizia a farsi sempre più insistente. Ma quali sono le tendenze della prossima stagione? Una di queste è sicuramente la bralette! Sensuale, femminile ed elegante, questo reggiseno senza ferretto e senza imbottiture, è un capo jolly indiscutibile da avere sempre all’interno del proprio guardaroba!

Comodo e versatile, questo indumento è perfetto per ogni occasione, dalla giornata in ufficio all’aperitivo al mare con le amiche! Vediamo allora in dettaglio quali sono le migliori 10 bralette del 2022.

Primavera-Estate 2022: le miglior bralette del 2022

Esattamente come alla fine degli anni ’90, la parola chiave della moda della primavera-estate 2022 è osare. Tra ombelico scoperto e bralette bene in vista, è praticamente impossibile passare inosservate! Tuttavia, il rischio di sembrare un po’ goffe è dietro l’angolo, ma non preoccupatevi: se desiderate sfoggiare il vostro outfit con classe dovete solo capire come trovare il giusto equilibrio tra lunghezze e orli del reggiseno. Vediamo insieme come!

1) Minimal ed essenziale: per un look casual ma super chic se in tinta unita, vi consigliamo di optare per un top corto a bralette in pizzo nero ricamato: questo capo si sposa perfettamente con pantaloni a vita alta, gonne e jeans.

2) Con gonna lunga: se desiderate partecipare ad eventi estivi, feste o cerimonie, vi consigliamo di indossare un top minimal, dal colore neutrale e una gonna lunga: questo outfit, super chic, è perfetto per essere abbinato con con un paio di sandali con tacco alto.

3) Maniche a sbuffo e jeans: per le persone più romantiche le maniche a sbuffo, che ricordano i pomposi abiti delle principesse, sono l’ideale! Per completare questo outfit, vi consigliamo di sfoggiare dei jeans e delle scarpe con la zeppe o, in alternativa, dei sandali alla schiava.

4) Con giacca: esattamente come il top, anche le giacche sono diventate un must per ogni guardaroba, soprattutto negli ultimi anni. Estremamente versatili e comode, si abbinano perfettamente alla bralette donandovi quell’aria sbarazzina e super sexy che non gusta mai!

5) Con gli shorts: avete in programma di organizzare una festa con le amiche in spiaggia? Allora dovreste abbinare una bralette dai colori super vivaci con un paio di shorts in jeans. L’effetto sexy è assicurato!

6) Con jeans boyfriend: se si desidera optare per un look più sportivo, vi consigliamo di indossare una semplice salopette estiva di jeans. Questo abbinamento vi offre un aspetto giovanile e fresco. Infine, per completare l’outfit, perché non provate a portare delle sneakers moderne e un paio di occhiali da sole con lenti grandi dal look rétro?

7) Con i pantaloni a palazzo: se si amano indossare dei top molto corti, che lasciano scoperto l’ombelico, i pantaloni a palazzo fanno proprio al caso vostro: sono infatti in grado di creare un meraviglioso contrasto visivo tra la parte superiore del look, corta e sbarazzina, e la parte inferiore, più sofisticata e voluminosa.

8) Con Kimono: se invece amate il bon-ton e un look classico ed elegante, vi consigliamo di accompagnare la bralette con un Komono dalla stampa floreale. Si tratta di abbinamento molto classico ma super chic e alla moda! A impreziosire l’insieme, un paio di sandali eleganti sono l’ideale!

Vi raccomandiamo... Halle Berry super chic con un kimono nero di Teresa Helbig

9) Con pantaloni da ciclista: se ultimamente state pensando di stravolgere un po’ il look abbiamo una proposta interessante da farvi. Potete infatti osare optando per un crop top aderente a manica corta con un paio di pantaloni da ciclista, una tendenza sempre più diffusa negli ultimi anni. Comodo, elegante e sexy… Insomma, un mix perfetto!

10) Con pantaloni a zampa: se amate indossare abiti super esplosivi e sexy, i pantaloni a zampa non possono assolutamente mancare! Se poi si completa l’outfit con una meravigliosa bralette floreale… L’effetto hippie anni Settanta sarà assicurato!