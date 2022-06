Un bambino di 12 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal muletto che stava guidando nell’azienda agricola di famiglia a Sant’Andrea in Bagnolo (Cesena). Stando alle ricostruzioni, come riportato da TgCom24, il 12enne era da solo, quando è salito sul mezzo. Dopo aver percorso alcuni metri, il muletto si sarebbe ribaltato schiacciandolo. Immediati sarebbero giunti i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte del bambino.

Una tragedia che ha colpito non solo la famiglia, ma l”intera comunità del ragazzino di seconda media. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 12.30 del 6 giugno 2022, attorno al capannone agricolo dell’azienda gestita dai genitori della vittima.

Secondo il Corriere di Romagna sembra che il mezzo agricolo su cui si trovava il 12enne si sia rovesciato nel piccolo fosso a lato di via Mensa, nei pressi dell’azienda agricola, durante una manovra di retromarcia. Il peso del mezzo si sarebbe sbilanciato all’improvviso, facendo ribaltare il muletto pesantemente su un fianco. Il ragazzino si sarebbe trovato così senza vie di fuga né possibilità di scampo.

Sul posto gli operatori del 118 sono arrivati con ambulanza ed auto medicalizzata, ma non hanno potuto fare nulla. Con i soccorsi si sono impegnati anche gli uomini dei vigili del fuoco di Cesena per rimuovere il mezzo incidentato. Sul posto, inoltre, come si legge sul Corriere di Bologna, avrebbero lavorato la polizia scientifica e gli uomini delle Volanti del Commissariato di Cesena.