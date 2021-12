Protagonista indiscussa della quattordicesima edizione del Film Benefit 2021, che si è tenuta al MoMa di New York, è stata l’attrice Penelope Cruz, che all’evento, ospitato dalla maison Chanel sponsor della serata dal 2011, ha incantato tutti. Dopo la standing ovation per il suo ultimo film Madres Paralelas, la star è stata anche premiata da Rajendra Roy, capo curatore del reparto cinematografico del museo newyorkese.

Ma i riflettori non si sono accesi solo sulla musa di Pedro Almodóvar, ma anche sul suo incantevole abito gioiello. Un modello firmato Chanel di un profondo colore rosso e dalla texture marmorizzata: scollo a V e centinaia di cristalli contornati da un fiocco che termina al centro del petto.

Penelope Cruz, anche ambasciatrice della maison francese, è stata una vera apparizione con quest’abito della collezione Chanel Haute Couture Autunno Inverno 2020/2021. Un modello leggermente più lungo sul retro, dal taglio stile impero che l’attrice ha accompagnato da un paio di décolleté nere aperte sulla punta. L’abito, molto elaborato, ha richiesto più di settecento ore di lavoro da parte degli artigiani del brand.

Al Film Benefit sono stati numerosi gli ospiti vestiti dalle incredibili creazioni del marchio francese. Decine di altri splendidi look della casa di 31 Rue Cambon hanno sfilato tra le mura del museo newyorchese. Come quello della cantante Rosalìa: una camicia di seta bianca e pantaloni in lana neri. Quello della modella e attrice Riley Keough: tailleur giacca e pantalone con paillettes rosa chiaro. Ma anche Kristen Wiig, Rebecca Hall, Rebecca Dayan, Diane Kruger, Anne Hathaway, Dasha Nekrasova e Pom Klementieff erano ultra glamour e “marchiate” Chanel.