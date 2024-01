Penelope Cruz, cosa è l'amaxofobia, la paura di cui soffre

Penelope Cruz ha parlato delle sue paure ad Elle. In una lunga intervista, l’attrice spagnola ha confessato di averne una in particolare: l’amaxofobia. “Ho paura di guidare – ha rivelato al magazine –. Mia sorella è stata investita da una macchina, davanti ai miei occhi, quando avevo 8 o 9 anni, ricordo ancora il cappottino rosso che indossava e per me quel giorno il mondo si è fermato”.

Poi, l’attrice ha spiegato come quell’incidente abbia avuto un impatto molto forte su di lei: “È stato un grosso trauma, perché ho visto mia sorella perdere conoscenza. In ospedale poi ero sotto choc e continuavo a ripetere a tutti: ‘Mia sorella è appena stata investita da un’auto’”.

L’amaxofobia è molto diffusa nel mondo, e si stima che ne soffra circa un terzo della popolazione. Può essere una paura irrazionale, ma a volte, come nel caso di Penelope Cruz, può nascere dopo aver sperimentato o assistito a un incidente stradale. Un trauma che, nelle sue parole, le avrebbe provocato una reazione molto più forte se avesse “assistito a quella terribile scena da adulta”, in quanto persona con una spiccata empatia.

“Questa è stata una delle cose principali di cui mi sono occupata in terapia: ovvero, come trovare un equilibrio, in questa sorta di danza avanti e indietro fra finzione e realtà, che è tipica degli attori, in modo da poter continuare a sentire quelle cose senza farle mie”, ha proseguito l’attrice.

“A volte i ruoli che faccio possono essere scomodi e dolorosi – ha poi concluso Penelope Cruz –. È difficile lasciarli andare, ma alla fine ho sempre la sensazione che mi abbiano reso un po’ più compassionevole rispetto a quanto fossi due mesi prima”.