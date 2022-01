È proprio il caso di dirlo, il bomber è uno dei capispalla che in questo freddo inverno a cavallo tra il 2021 e il 2022 ha spopolato. Iconico e glamour è il giubbino che più di altri sembra uscito direttamente dalla moda Anni ‘80, riuscendo a ricreare un perfetto street style. A regalarci un outfit così, è Hailey Baldwin Bieber, angelo di Victoria’s Secrets.

La modella, in uno scatto postato su Instagram, ha sfoggiato un bomber Chanel rosso fuoco che ci ha letteralmente stregate. La linea classica e sportiva del capo si sposa benissimo con la nuance accesa del colore e il tessuto di satin leggermente lucido riflette la luce, regalando a Hailey un allure chic e contemporanea, restando comunque casual e glamour.

Il bomber della maison francese ha bottoni dorati con le storiche C intrecciate, taschini frontali e banda nera che corre lungo le maniche con logomania. Hailey Baldwin Bieber lo ha indossato abbinandolo a dei jeans boyfriend dal lavaggio chiaro e a vita alta e a un paio di sneaker bianche, un look decisamente in linea con le tendenze di stagione.

Di giubbini ne abbiamo visti in ogni salsa, è vero, ma il sapore retrò del bomber ha sempre il suo fascino e la moda attuale è riuscita anche a declinarlo in tante varianti. Dai modelli in pelle, ai caldissimo teddy, fino a quelli più lussuosi rivisitati in seta e perfetti per i look più eleganti. Un capospalla portabile e comodo che non può mancare nei nostri guardaroba e ideale per accompagnarci in tutti i momenti della giornata.