Adelaide De Martino presto mamma: ecco il sesso e il nome del suo bebè

Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, sarà presto mamma per la prima volta, come ha annunciato lei stessa a maggio 2023, in occasione della Festa della Mamma, giorno in cui si era fatta ritrarre insieme alle donne della sua famiglia, pronte a sostenerla in questo momento così importante. Il bebè è frutto dell’amore con Diego Di Domenico, produttore e manager già padre di una bambina nata da un legame precedente.

L’uomo, 34enne e nipote d’arte di Enzo di Domenico, cantautore e paroliere napoletano, è un organizzatore di eventi e segue in prima persona la carriera di diversi artisti partenopei. In passato, lui ha avuto modo anche di collaborare per ben sei anni in veste di produttore al programma Made in Sud, condotto proprio dal suo attuale cognato ed ex concorrente di Amici. Terminata quell’esperienza, ha deciso di occuparsi solo di eventi, settore in cui sta raccogliendo importanti soddisfazioni.

La coppia ha così deciso di comunicare il sesso del bimbo in arrivo, ma senza fare una festa in grande stile per il gender reveal, come molti fanno spesso in questi casi.

I due hanno così pubblicato su Instagram uno scatto in cui compaiono insieme, uno davanti all’altra e bendati, per poi farsi filmare mentre, senza potersi vedere, dipingevano l’uno gli abiti dell’altra. Né Adelaide De Martino né il compagno sapevano se avranno un maschio o una femmina, ma lo hanno capito solo quando hanno potuto vedere il colore della vernice davanti ai loro occhi, che era azzurro. Un segno evidente quindi dell’arrivo di un maschietto.

Questa è stata l’occasione anche per comunicare quale sia il nome che la coppia ha scelto per il nascituro, che si chiamerà Mattia. “Abbiamo deciso di condividere con voi questo momento. Un momento dove il cuore era a mille e l’emozione non si può spiegare! Mattia Di Domenico” , ha scritto Diego Di Domenico nella didascalia inserita a corredo del post.