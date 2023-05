Adelaide De Martino, la modella 28enne e sorella minore dell’ex ballerino di Amici, ha annunciato la prima gravidanza con un post pubblicato su Instagram durante la Festa della Mamma e ha condiviso un dolce scatto di famiglia in compagnia della mamma e delle zie.

“Auguri alla mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnata in ogni mia scelta”, si legge nelle prime righe della didascalia della foto pubblicata ieri, 14 maggio 2023.

Auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne.

Tra i commenti che hanno riempito di congratulazioni il post di Adelaide De Martino, tuttavia, mancano gli auguri della cognata, Bélen Rodriguez. La showgirl 38enne si è riavvicinata da poco al fratello maggiore della futura mamma, Stefano De Martino, con cui è convolata a nozze nel settembre del 2013, qualche mese dopo la nascita di Santiago, il primogenito della coppia.

La relazione tra la modella di origini argentine e il conduttore 33enne è sempre stata altalenante: i due personaggi della televisione si erano lasciati per la prima volta nel 2015 e, dopo essere tornati insieme nel 2019, si sono allontanati nuovamente durante l’anno del Covid. Nel 2020 la conduttrice Mediaset si è fidanzata con Antonino Spinalbese e ha dato alla luce la sua seconda figlia, Luna Marì.

Recentemente però, il ballerino e la showgirl hanno confermato di essere tornati insieme: “Bélen e io ci siamo sempre l’uno per l’altra”, aveva raccontato Stefano De Martino nel corso di un’intervista per il settimanale Oggi. In questi giorni però, la cognata della futura mamma, non si è espressa in merito alla notizia della gravidanza e, secondo alcune testate online, potrebbe trattarsi di una nuova crisi di coppia.

Nella dedica pubblicata sui social, inoltre, la sorella del ballerino non ha menzionato il futuro padre del bebè, di cui non si conoscono ancora né il sesso né il nome. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni rilasciate da Chi nel gennaio del 2023, si tratterebbe di Diego Di Domenico: “È più grande di Adelaide e con una storia precedente con la cantante neomelodica Mavi dalla quale ha avuto una figlia”.